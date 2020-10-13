Bütçemizi bilime ve insanlığa harcayacağız

Yükseköğretim kurumlarında kullanılmak üzere 2021 yılı için öngörülen bütçe ödenekleri belli oldu. Toplamda 45,3 milyar lira yükseköğretim kurumları için ayrılırken Ege Üniversitesi, 1 milyar 177 milyon 845 bin lirayla en çok bütçe ayrılan dördüncü üniversite oldu

Ege Üniversitesi olarak devletin desteğini her zaman hissettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek Cumhurbaşkanımız, gerek bakanlarımız gerekse Yükseköğretim Kurulumuz nezdinde devletimizin her kademesinin desteğini arkamızda hissettik. Özellikle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın ilgi ve alakaları ile önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Maddi sorunların üstesinden gelip ciddi bir fiziki alt yapı revizyonu yaptık. Ülkemizin en saygın sağlık kurumlarından birisi olan Tıp Fakültesi Hastanemizde renovasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yine pandemi döneminde Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın destekleri ile tıbbi ekipman ve test kiti desteği sağlandı. Bu zorlu süreçte sağlık personeli desteği, yine devletimiz tarafından hastanemize yapıldı" diye konuştu.

Gençlerimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceğiz

Ege Üniversitesinin dev bir bilim üssü haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Budak, "Yeni kurulan akademik birimleri ile üniversitemiz bugün; 17 Fakülte, 9 Enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, 10 Meslek Yüksekokulu, 6 Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve 41 Uygulama ve Araştırma Merkezini bünyesinde barındıran dev bir bilim üssü haline geldi. Lisans ve ön lisans programlarının 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde kontenjanlarının yüzde 100'e yakını doldu. 10 bin 23 genç daha Ege Üniversiteli oldu. Güçlü akademik altyapısı, araştırma üniversitesi olma hedefi, öğrenci odaklı üniversite ve kaliteli akredite olmuş eğitim alanları ile Ege Üniversitesi, lisansüstü eğitim yapacak öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. İdari ve akademik yaklaşık 12 bin çalışanımız var. Uluslararası bir araştırma üniversitesi olma ilkesiyle evrensel bilim standartları doğrultusunda katma değer yaratan Ar-Ge çalışmaları yürüten Üniversitemiz, ülke ve dünya ekonomisine etkin ve nitelikli katkı sunuyor" dedi.

Araştırma üniversitesi olma yolunda büyük ilerleme kaydettiklerini belirten Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz, 2021 yılı öngörülen bütçe ödeneklerine göre en çok ödenek alan dördüncü üniversite konumunda. Bizlerin görevi, bu ödeneğin her bir kuruşunu bilime ve insanlığa faydalı olacak şekilde değerlendirmek ve harcamamalarımızda şeffaf olarak halkımıza karşı sorumluluklarımızı unutmamaktır. Bizler, devletimizin ve milletimizin emaneti olan bu bütçeyi amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanıp; araştırma üniversitesi olma, kaliteli eğitim öğretim ve her türlü kültürel faaliyetler ile sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirerek gençlerimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceğiz" dedi.



