Bütçenin yarısı yatırıma

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 32 arttı, 7 milyar 950 zmilyon lira oldu. Bu rakamın yüzde 46'sı yatırımlara ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Bütçesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edildi. 7 milyar 950 milyon TL'lik bütçenin yüzde 46'sı yatırımlara ayrıldı. Büyükşehir'in bütçesinin de Meclis'ten geçmesiyle birlikte, İzmir'in yerel yönetiminin 2020 toplam gider bütçesi 12 milyar 384 milyon TL'yi buldu.

Rant ve şaibe yok

Bütçe görüşmelerin ardından konuşan Başkan Tunç Soyer, meclis üyelerine tespitleri, eleştirileri ve katkıları için teşekkür etti, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ranta ve şabiyeye prim vermeyen bir belediye. Geçmişten beri bu böyledir. Bugünkü görüşmeler sırasında rant ve şaibe konuşulmadı. Bu çok gurur verici bir şey. Arkamızda çok deneyimli bir bürokrasi var. 450 yılla yargılanmış, suçsuzluğu anlaşılmış belediye meclis üyeleri, bürokratları, başkanları var" dedi. 2025'te Botanik Expo'suna daha sonra da EXPO 2030'a talip olduklarını, kentlerin ev sahibi olmasına rağmen EXPO'nun devletlere verildiğini hatırlatan Başkan Soyer, el ele verirlerse EXPO'yu İzmir'e getirebileceklerinin altını çizdi.

Yatırımları hız kesmiyor

Bütçeden "aslan payını" altyapı ve ulaşım yatırımları 1 milyar 268 milyon lira İle aldı. Narlıdere Metrosu için 450, Buca Metrosu için 100, Çiğli Tramvayı için 97 milyon lira harcanacak. Körfez ulaşımını güçlendirmek için 137 milyon liralık yatırımla iki arabalı vapur alınacak. Kente bin 140 araç kapasiteli yeni otopark kazandırılacak, 27 kilometrelik bisiklet yolu eklenecek ve akıllı trafik yönetim sistemi geliştirilecek. Kent içi ve kırsal bölgelerdeki yol çalışmaları, meydan, cadde ve yolların onarımları, karayolu alt-üst geçitleri, taşıt ve yaya köprüleri için 2 milyar liranın üzerinde bir bütçe ayrıldı. 73 milyon 400 bin TL'lik yatırımla Homeros Bulvarı-Otogar Bağlantı yolu yapılacak.

Destek üç kat artacak

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, üreticinin kalkınması için Büyükşehir'in desteği bir önceki yılın bütçesine göre 3 kat artırıldı ve 68 milyon TL'ye çıkarıldı. Süt Kuzusu Projesi, 2020 yılında 160 bin çocuğa ulaşacak. 15,3 milyon süt dağıtılacak. Bunun için bütçede 76 milyon liralık kaynak ayrıldı. İklim değişikliğine karşı kenti hazırlamak, yangına dirençli ağaçlandırma, Gediz Deltası'nın ekolojik restorasyonu, yeşil şehir eylem planı öne çıkan çalışmalar arasında. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yapımı için 121 milyon 800 bin, tüm yeşil alan çalışmaları için 441 milyon liralık bütçe ayrıldı. Yeni yapılacak rekreasyon alanları ile yeşil alan miktarı 500 bin metrekare daha artacak. Bu alanlarda kullanılacak olan mevsimlik çiçek ve bitkiler ise üreticilerden satın alınacak. Kemeraltı bölgesinin yenilenmesi için 126 milyon liralık bütçe ayrıldı.