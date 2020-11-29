Büyükşehir ana binası yıkılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin Konak'taki ana hizmet binasının 30 Ekim'deki depremde hasar gördüğünü belirterek, binanın yıkılacağını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi ve performans programı belediye meclisinde yapılan görüşmelerin ardından oyçokluğuyla kabul edildi. 9 milyar liralık bütçeninç yüzde 42'si yatırımlara ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının son oturumu, Başkan Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Meclis'te İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Bütçe ve Performans Programı görüşüldü. Gelecek yıl yatırımlarını krize rağmen sürdürmeye kararlı olan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı bütçesini 9 milyar TL olarak belirledi. 9 milyar liralık bütçenin yaklaşık 3 milyar 780 milyon lirasını yatırımlara ayıran Büyükşehir; raylı sistem, ulaşım, altyapı gibi alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürme kararı aldı.

Otogar-Halkapınar metro hattı

Meclis oturumunda bütçe üzerine söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, pandemiye rağmen hizmetlerin aksatılmadığını söyledi. Belediyenin yatırımlarını anlatan Özuslu, raylı sistem yatırımları hakkında şunları anlattı: “Narlıdere Metrosu biz göreve geldiğimizde yüzde 12 seviyesindeydi. Bugün yüzde 66 seviyesinde. 125 milyon Euro finansman kaynağı bularak bu projemizi yürütüyoruz. İnşallah 2022 yılında meclisteki arkadaşlarımızla birlikte Narlıdere Metrosu'na bineceğiz. Evka-3'e kadar şehrin altından gideceğiz. İZBAN'ın Bergama'ya uzatılmasını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) hem kamulaştırma hem de hat yapım çalışmalarının tamamlayamamasından dolayı yürümedi. Hükümetin 2011 yılından beri yatırım programında olan ancak yeterli bütçe ayırmadığı için Otogar-Halkapınar metro hattı için de bekleyişimi z sürüyor. Biz Narlıdere Metrosu'nu kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Buca'yı da kendi kaynaklarımızla yapacağız. Ama hükümetin de şu Halkapınar Metrosu'nu yapmasını ben İzmirli ve meclis üyesi olarak bekliyorum.”

Çok renk, çok ses, çok nefes

Oturumun sonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, devam eden ve biten yatırımlar konusunda bilgi verdi. 7 saat süren meclis toplantısının heyecan verici olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Olağanüstü bir demokrasi şöleniydi. Birbirimizi duyduk, anlamaya çalıştık. İzmir’e yakışan bir durum. Çok renk, çok ses, çok nefes bu” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi derecelendirme notunun düştüğü eleştirilerine de yanıt veren Soyer, şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin notu Türkiye ile uyumlu olmak zorunda olduğu için düştü. Türkiye’nin gayri safi milli hasılası azaldı. Bunlar bizi memnun eden şeyler değil. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan biz de nasibimizi alıyoruz. 2019 yılında 2 milyar lira borç ödemiş, 2 buçuk milyar borç almışız. Ne yapmışız? 140 milyon dolarlık yatırım yapmışız. 2 milyarlık borcun 1.3 milyarlık bölümü sadece Narlıdere metrosu ve iki feribot alımı için gitmiş. ‘Borçlar alınıyor, nereye harcanıyor’ konusunda hiçbir tereddüt oluşturmayacak berrak rakamlar bunlar” Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal kalkınmaya da ciddi kaynak ayırdığını da söyledi.

Yeni gelişim konut alanı

Plan yapılmadığı yönünde eleştirilerin bulunduğunu anımsatan Başkan Soyer, “Bin hektar alanda kentsel yenileme planı tamamlandı. Yani 18-19 aydır Büyükşehir Belediyesi olarak, meclislerimize gelen konuların yüzde 80'i imar. 10 bin hektarlık yeni gelişim konut alanı planladık. Bunları birlikte yaptık.” Gıda Çarşı otoparkı için 2021 yılının ilk yarısında ihaleye çıkarak burayı yapacaklarını belirten Soyer, konunun bizzat takipçisi olacağını açıkladı.

Gayrimenkul satışları

Meclis oturumunda şu ana kadar toplam 93 arsa, 205 konut, 338 adet de lojman satışı yapıldığı bilgisini veren Tunç Soyer, “Arsa ve konutların satış kararı geçmiş dönemde alınmış. Projeleri yaparken geçmişin devamcısı oluyoruz ama geçmişin aldığı kararları uygulayıp satış yaparken har vurup harman savurmuş oluyoruz. 338 lojman satılmış, kararı oy birliğiyle aldık. Diğerlerinin geçmiş dönemde kararları alındı, biz satışını yaptık. Har vurup harman savurmadık” dedi. İzmir'de deprem konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma yaptıklarını da söyleyen Başkan Soyer, 30 Ekim depremini unutmayacak ve unutturmayacaklarını belirtti.

Çok fazla yatırımcı gelecek

“İstanbul’da tahminimizin çok ötesinde bir katılımla karşılaştık. Gerçekten 45-50 kişi vardı ama yüksek kalibre bir katılım vardı. Herkes İzmir ile çok yakından ilgileniyor. Herkes İzmir’de bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yenilendiğini görmeye başlamış. Ve güven duymaya başlamış. Eskisinden daha fazla güven duymaya başlamış. Çünkü yatırım, istikrar ve birliktelik arıyor. Bölünmüşlük, çatışma olan yere yatırım gelmiyor. O nedenle bizim deprem nedeniyle kurduğumuz bu ortak çalışma iklimi, bundan sonrası için de çok büyük anlam taşıyor. Eğer bunu koruyabilirsek, sürdürebilirsek asıl bundan sonra bunun meyvesini yiyeceğiz. Çok aydınlık bir gelecek bekliyor bizi. Biz yeter ki bir birimize sımsıkı sarılmaya devam edelim” dedi.

Binayı yıkıyoruz

30 Ekim depreminde İzmir Büyükşehir Belediye binasının hasar gördüğünü anımsatan Başkan Tunç Soyer, binanın yıkılması yönündeki görüşünü paylaştı. Soyer, “Büyükşehir Belediye binamızla ilgili inceleme yapılmış. Hafif hasarlı çıkmış binamız. Yapının kullanımı ancak güçlendirme yapılırsa mümkün demiş rapor. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben binayı yıkalım ve kent meydanına katalım diyorum. Bunu yaparken İl Özel İdaresi’nin eski binasını almamız lazım. Oranın meclis salonu da var. Yarısı zaten bize aitti ve kullanılmıyor. Orayı el birliğiyle talep edelim. Belediyenin bir kısmını oraya taşırız. Eğer İl Özel İdaresi'ne ait olan o binayı almak için birlikte çalışabilirsek bizi rahatlatır. Binayı yıkıyoruz ve kentin meydanına katıyoruz” dedi.

Raylı sisteme 750 milyon TL

Gelecek yıl 368 otobüs alımı gerçekleştirilecek. Kent merkezi dışındaki yerleşim yerlerine hizmet vermek üzere alınan ve büyük kısmı solo otobüs olan bu araçlarla yüzbinlerce insanın yaşadığı bu bölgelerin toplu ulaşım kalitesinin artırılması hedefleniyor. 2021 yılında raylı sistem yatırımlarına ise toplam 750 milyon TL bütçe ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 bütçesinden detaylar: Büyükşehir Belediyesi gelecek yıl 1,5 milyon ton asfalt uygulaması, 2 milyon ton da arazi yolu kaplaması yapmayı planlıyor. Yine 2021 yılı bütçesinde özellikle alt ve üst geçitler için ciddi bir kaynak ayrıldı. Karayolu alt ve üst geçitleri için 145 milyon, yaya alt ve üst geçitleri için ise 31 milyon TL bütçe ayrıldı. Bu bütçe 2020 yılına kıyasla 3 katına çıkarıldı. Sağlıklı yapılaşma ve afetlere karşı yaraları sarmak amacıyla 2021 yılı bütçesinde de 200 milyon liralık ödenek; depremle ilgili, onarım, kentsel dönüşüm ve sağlıklaştırma harcamalarında kullanılmak üzere tekrar düzenlendi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı yenileniyor

İzmir'in gözde adreslerinden biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı için çalışmalar gelecek yıl da aralıksız sürecek. Kemeraltı’nı hem altyapısıyla hem de çarşı kimliğiyle daha nitelikli hale getirmek, Çarşının sembol sokaklarından biri olan Havra Sokağı’nda, bölgenin tüm sorunlarını çözmek için başlatılan proje sayesinde Kemeraltı, tarihi zenginlikleriyle birlikte yaşayan ve geçmişte olduğu gibi önemli bir ticaret merkezi haline dönüştürülecek. Kemeraltı bölgesine yönelik yürütülecek tüm bu çalışmalar için de yine 137 milyon TL’lik rekor bir bütçe ayrıldı. Büyükşehir'in 2021 Bütçe ve Performans Programı Meclis'ten oy çokluğuyla geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin de Meclis'ten geçmesiyle birlikte, ESHOT ve İZSU da dahil 2021'de kent için yapacağı harcamaların toplamı, 14 milyar lira olacak.