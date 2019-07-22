Büyükşehir, Bayraklı'yı yeniden yaratacak

Başkan Soyer, önceki gün Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile ilçeyi gezdi. İkili, Özkanlar Pazar Yeri'nden, Altınyol'un yer altına alınmasına, Bayraklı'dan geçmesi planlanan yeni tramvay hattına kadar birçok projeyi değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, Pazar günü mesaisinde Bayraklı sokaklarını gezdi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın ev sahipliğinde başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle ilçeyi turlayan heyet, Bayraklı'da hayata geçirilmesi planlanan projeleri konuştu. Ziyaret kapsamında Özkanlar Pazar Yeri'nden, Altınyol'un yer altına alınmasına, Bayraklı'dan geçmesi planlanan yeni tramvay hattından, Doğançay dünya çocuk ve gençlik merkezine, yeni kültür ve spor tesisleri, sosyal donatı alanlarından kavşak ve meydan düzenlemelerine, kreşlere kadar birçok proje değerlendirldi.

Başkan Soyer'i sabah erken saatlerde Bayraklı Belediyesi hizmet binasında ağırlayan Başkan Sandal, ilçede gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlatarak, büyük ölçekli işler için de destek istedi. Soyer ise birçok projede birlikte çalışılacağı müjdesini verdi. İlgili müdürlerin projeleri detaylarıyla anlatmasının ardından alanda incelemelere geçildi.

Kavşaklar tarihle süslenecek

İçinde 5 bin yıllık tarihi Smyrna Antik Kenti'ni de bulunduran Bayraklı'da belli başlı kavşakların ve caddelerin cumhuriyet, Smyrna ve efe temalı heykeller, çevre düzenlemeleriyle renkleneceği projenin sunumundan oldukça etkilenen Başkan Soyer, meydan, kavşak ve cadde düzenlemeleriyle ilgili heykeller için bir çalıştay yapılarak belirlenmesini önerdi. Proje kapsamında Smyrna Meydanı'na Amazon kadın heykeli, Smyrna antik kenti girişine Homeros heykeli, çeşitli kavşaklara da mitolojik ve tarihsel rölyef ve duvar kabartmalarla geçişler yapılması planlanıyor. Ayrıca Soyer, denizin üzerine yapılabilecek bir platform ile oraya da heykel konulabileceğini söyledi. Genel Sekreter Gökçe ise konuyla ilgili, "Bayraklı'da bir heykel çalıştayı yapılsın. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak destek olalım. Heykeltraşlar gelsin, katılsın ve proje ortaya çıksın" diye ifade etti.



Özkanlar Pazar Yeri sorunu çözüldü

Bayraklı Belediyesi tarafından önceki dönemde yapılan Nene Hatun Kız Misafirhanesinin önündeki İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 2500 metrekarelik alan yapılacak plan değişikliğiyle belediye hizmet alanına dönüştürülecek, katlı pazar yeri yapılacak ve Bayraklı Belediyesine tahsis edilecek. Konuyla ilgili Başkan Soyer'e bilgi veren Başkan Sandal, içinde otoparkın, gençlik merkezinin, kreş ve konferans salonu ile eğitim için kullanılabilecek alanların da olduğu çok amaçlı projeyi anlattı. Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki yeni projenin daha da genişletilip, estetik mimariye ve daha fazla kişinin kullanımına yönelik tasarlanmasını isteyen Başkan Soyer de, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir tesisin ilçeye kazandırılacağını söyleyerek, proje ile ilgili fizibilite çalışmalarına başlanmasını istedi.

Yeni kreşler

Bayraklı Belediyesi Çamkıran Hizmet Binasının ilk inşa edildiği günkü amacına uygun olarak kreşe dönüştürülme fikrini çok beğenen ve binanın Türkiye'nin en güzel kreşi olmaya aday olduğunu vurgulayan Soyer, "Burası harika bir yer ve muazzam bir merkeze dönüşebilir. Çevre düzenlemesi, bahçesindeki temalı modern parkıyla İzmir'in değil, Türkiye'nin en güzel kreşlerinden biri olabilir. Aynı zamanda annelerin de istihdam olanağı üzerinde projeler geliştirmeliyiz. Dikiş atölyeleri, çamaşırhane gibi işler yapabilir kadınlarımız. Eşinden boşanmış, ekonomik sıkıntısı olan, eşi hapiste olan kadılarımız başta olmak üzere buralardan faydalanabilir ve aynı zamanda çocukları da kreşten yararlanabilir " diyerek bu güzel proje için Başkan Sandal'ı kutladı.

Yeni şantiye

Başkan Tunç Soyer, Yamanlar'da atıl haldeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski su dolum tesisinin Bayraklı Belediyesi'ne devredilerek, şantiye olarak kullanılmasını isteyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a "Hukuki bir engel yoksa kısa sürede devrini gerçekleştirelim. Burayı boşaltıp, temizleyelim ve kullanmaya başlayın" diye belirtti.

Doğançay'a çocuk merkezi

Soyer'in Bayraklı ziyareti kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın en önemli projelerinden olan 'Doğançay Çocuk ve Gençlik Merkezi' projesi hakkında da fikir alış verişinde bulunuldu. Tamamı 186 bin metrekare olan alanda doğayla barışık bir proje yapılmasının en doğru karar olacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fikir ve alan çok güzel. Açık hava tiyatrosu, kamp, spor ve sosyal alanlar... Burası doğayı koruyan, çocukların, gençlerin doğayla iç içe olabileceği doğa ile birlikte yaşama eğitimi alabileceği, doğa ve sanatın buluşma noktası gibi bir alan olmalı. Bunun için bir proje yarışması yapalım ve burayı ona göre planlayalım" diye konuştu.



Dere ve kanallara yeni görünüm

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, ilçedeki kanal ve derelerin temizlenerek, kötü görüntüsünü ortadan kaldırmak ve buraları yeni birer sosyal yaşam alanına dönüştürmek isteyen Başkan Sandal'a, "Buralarla ilgili de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir yarışma başlatalım. Sonuca göre ortaya çıkacak projeyi hayata geçirelim" dedi.

Yarışmadan çıkacak projeyle böylece hem kanallar temizlenmiş olacak hem de ilçeye modern ve güzel görünümlü yeni sosyal donatı alanları kazandırılacak.

Körfez Mahallesi'ne kültür merkezi

Son olarak Körfez Mahallesi'ndeki kültür merkezi projesini yerinde inceleyen Başkan Sandal, Genel Sekreter Gökçe ve beraberlerindeki heyet 2304 metrekarelik alanda projesi hazır olan yeni merkezin kısa sürede ilçeye kazandırılması için çalışmalara hız verilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Bu konuda da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışma kararı alındı.

Altınyol'un yer altına alınması

Bayraklı'yı sahille buluşturacak en önemli projelerden olan Altınyol'un Mithatpaşa örneğinde olduğu gibi battı-çıktıyla yerin altına alınmasını 'makul bir proje' olarak değerlendiren Soyer, uygulanabilirliğine bakılmasını ve üzerinde çalışılabileceğini kaydetti. Başkan Sandal ise, projenin sadece Bayraklı değil, İzmir ölçeğinde de önemli bir sorunu çözeceğini belirtti. Sahile ulaşılabilecek tek yolun üst geçit olduğunu ve aktif kullanılan sahil için yetersiz kaldığını ifade eden yetkililer, yapılabilecek bir battı-çıktıyla Bayraklılıların sahille daha kolay buluşacağını dile getirdi. Ayrıca Soyer, sahilde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeteryanın da Bayraklı Belediyesine tahsisiyle ilgili gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Bayraklı'ya tramvay hattı

Ulaşım master planında uygun görülmediği için yer almayan ancak gelinen süreçte Bayraklı'da ihtiyaç olarak görülen yeni bir tramvay hattı projesini Başkan Soyer'e anlatan Bayraklı Belediyesi yetkilileri, Bornova'ya kadar devam edebilecek yaklaşık 7 km'lik güzergah hattı hakkında bilgiler aktardı. Konuyla ilgili Sakarya Caddesi üzerinden yeni bir hattın mümkün olabileceğini ve bununla ilgili fizibilite çalışması yapılması gerektiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, "Sakarya Caddesi veya Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinden raylı bir sistem olabilir" dedi ve bununla ilgili çalışılacağını söyledi.

Ekrem Akurgal'ın devri

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında Cengizhan Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alanda tamamlanarak hizmete giren Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nın Bayraklı Belediyesi'ne devredilmesini isteyen Başkan Sandal'ın spor faaliyetleri ve kreş amaçlı kullanılma fikrini destekleyen Başkan Soyer, buranın da yasal gerekliliğinin araştırılmasını istedi. Böylece, bazı birimlerdeki spor aktiviteleri yapılan yerler kreşe dönüştürülecek ve faaliyetler Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'na taşınacak.