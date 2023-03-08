Büyükşehir'de "S plaka" krizi

İzmir'de "S Plaka" ihalesini mağdurları haklarını aramak için İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. İZBB Başkanı Soyer' e seslen mağdurlar, "Bizi mağdur etmeyin. Bu kadar insan bağını, bahçesini, evini satarak plaka aldı. Yetkililere sesleniyoruz; mağdur edilmemek istiyoruz" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) İzmir Ulaşım Ana Planı çerçevesinde S plakalı servis aracı sayısını artırmak için 2020 yılında ihaleye çıkılması kararı almış ancak ihale, İzmir Servisçiler Odası Başkanı Erdem Mert'in konuyu yargıya taşıması nedeniyle "Meclis kararı" olmadığı gerekçesi ile iptal edilmişti. Sonrasında yapılan ikinci ihaleye çıkılırken ikinci ihale de "Encümen onayı olmadığı" gerekçeleri ile iptal edilmişti. Yapılan ihalede para S plaka satın alan 288 vatandaş ise mağdur olmuştu. Süreçte 2 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmazken, S plaka mağdurları Kültürpark içerisinde yer alan İZBB binası önünde basın açıklamasında bulundu.

Başkan Soyer'e çağrı

"S plaka" mağduru olduklarını ifade eden Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, "İZBB'nin yapmış olduğu ihalede S plaka satın almıştık. 400 plaka ihaleye çıkmış biz 288 tanesini satın almıştık. Bu süreçte ihaleyle ilgili oda başkanımız Erdem Mert dava açtı. Bu ihale ilk önce meclis kararı olmadığı için iptal edildi, tekrar ihale yapıldı ancak o kısa bir sürede iptal olduğu için çok mağduriyetimiz olmamıştı. Biz bu ihaleyi piyasa değerinin yüzde 80'inden satın almıştık. Şu anda aranda 2 yıl geçti. Aldığımız fiyat ile şimdiki piyasa fiyatı arasında çok büyük uçurumlar var. O zaman biz 400 bin lira artı KDV'den almıştık. Ancak şu anda maliyet 3 milyon TL'ye çıkmış durumda. Şu anda plakalarımız iptal edildi. Bu konuyla ilgili Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sesleniyoruz; bizi mağdur etmeyin. Bu kadar insan bağını, bahçesini, evini satarak plaka aldı. Yetkililere sesleniyoruz; mağdur edilmemek istiyoruz" dedi.

"Bizim varımız yoğumuz; plaka"

Yaşadıkları mağduriyetle ilgili İZBB Ulaşım Daire Başkanı Kadir Efe ile görüştüklerini ifade eden Pala, "Alınan kararla kiralık pakla vermek istiyorlar. Ancak biz kiralık plaka istemiyoruz. Kiralık plakaya 'Hayır' diyoruz. Ev almışız ancak kiracı olacağız. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz tekrar satış yapılmasını istiyoruz. Buradan hükümete de sesleniyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın bu konuyla ilgili tüm Türkiye genelinde plakalarının tekrar 1986 senesinde 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre tekrar satılmasını istiyoruz. Bizim varımız yoğumuz, geleceğimiz, sigortamız bu plakalar. Evimiz, bahçemizi sattık ve şu an da çok mağduruz. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Belediyenin önerisine; Danıştay karar verdi, biz bunu uygulamaya koymak zorundayız ve o günkü rayiç bedel üzerinden yüzde 9,5 faiz ile paranızı geri öderiz diyorlar. Burada çok mağduriyet var. Cumhurbaşkanlığının konuyla ilgili çalışması var. Ülkemizde deprem felaket yaşandı. BU konular deprem konusundan daha önemli değil ancak bizde çok mağdur olduk. Bu konuyu torba yasa ile hızlandırılırsa, Vali bey sesimizi duyarsa... Daha öncede Torbalı'da şehir içinde çalışan araçlar iptal edilmişti, konuyla ilgili Vali Bey üst yazı ile burada yaşanacak mağduriyet ile ilgili bir karar vermişti ve karar uygulanmamıştı. Bize de böyle bir yardımcı olunmasını istiyoruz. Kiralama usulünde 3 yıldan 49 yıla kadar karşılayabileceklerini söylüyorlar. Minimumdan tutacaklarını söylüyorlar. Bu 10 yıllık süreç için 1 milyon 500 bin TL'lere denk gelen bir rakam. Biz ev sahibiyiz ancak kiracı olacağız. Biz kiracı olmak değil ev sahibi olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Belediyenin ihmali var"

Mağduriyetlerinin giderilmesi için haklarını aramaya devam edeceklerini dile getiren Pala, "Biz sonuna kadar Anayasa mahkemesine, insan hakları mahkemesine gideceğiz. Meclis kararı olmadığı için bunu iptal ettiler. Biz hakkımı arayacağız burada bırakmayacağız. Biz ihale şartnamesine göre ihaleye girip plakaları aldık. Bizim herhangi bir suçumuz yok. Burada hata belediyenin olduğu için bizi mağdur etmelerini istemiyoruz. Uygulama kanunu UKOME sayıları belirler diyor. Sonra meclise gönderir, meclisten de uygulama ile encümene girer ve uygular diyor. Burada Encümen ve Meclis kararları alınmamış. Bu nedenle plakalarımız iptal oldu. Belediyenin ihmali var. AK Parti ile görüşüyoruz. Onlar da bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığımızın bir yasa tasarısı var. Bunlar deprem ile ilgili gecikti. Yoksa bunlar çıkacaktı. Türkiye'deki tüm odaları toplayıp cumhurbaşkanımız siz bu plakaların sahibiydiniz diyecekti ancak deprem nedeniyle gecikti. Bunu bir an önce çıkarırlarsa iyi olur" ifadelerini kullandı.