GÖZTEPE'DE BİR İSİM AYRILDI
GÖZTEPE'DE BİR İSİM AYRILDI
0
HİNDİSTAN'DA FIRTINA: 21 ÖLÜ!
HİNDİSTAN'DA FIRTINA: 21 ÖLÜ!
0
WHATSAPP UYARISI!
WHATSAPP UYARISI!
0
TEPKİ TOPLAYAN YARIŞMA!
TEPKİ TOPLAYAN YARIŞMA!
0

Büyükşehir'den arkeolojik kazılara destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi antik kentlerdeki kazı çalışmalarına destek olmaya devam ediyor. Bu yıl 13 kazıya verilen destek miktarı bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artarak yaklaşık 8 milyon liraya ulaştı. Başkan Soyer, “Kentimizdeki arkeolojik kazılara destek vermeye devam edeceğiz” dedi

Büyükşehir'den arkeolojik kazılara destek
18 Mayıs 2021 Salı 11:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan şehrin köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalara desteğini artırarak sürdürüyor. Bugüne kadar antik kentlerdeki kazılara 29 milyon 400 bin TL’lik maddi katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 13 kazıya destek vermeye devam ediyor. Destek miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artırılarak 6,6 milyon liradan 7 milyon 975 bin liraya çıkarıldı.

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Şehrimizin geçmişini aydınlatabildiğimiz, gün yüzüne çıkarabildiğimiz ölçüde bugünkü kültürel birikimimize katkı yapmış oluyoruz. Bu nedenle kentimizdeki arkeolojik kazılara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kazılan toprağın aktarılmasında kullanılmak için satın alınan iki konveyör bant da kazı başkanlıklarının kullanımına sunuldu.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalayarak destek verdiği kazılar ise şöyle: Smyrna Antik Kenti (Agora), Phokaia (Foça),  Yeşilova Höyüğü (Bornova),  Metropolis (Torbalı), Eski Smyrna (Bayraklı), Teos (Seferihisar) Antik kenti, Erythrai (Çeşme- Ildırı),  Klazomenai (Urla), Klaros (Menderes), Panaztepe (Menemen), Ayasuluk Tepesi (Selçuk), Limantepe (Urla) ile Nif Dağı (Torbalı).

Etiketler; #izmir #arkeoloji #izmir büyükşehir belediyesi
Önceki Haber
Bahçeli: Biz mafyayı tanımayız!
Sonraki Haber
Thodex soruşturmasında kritik bir isim yakalandı
İzmir'de bir anne, kızını öldürdü!
İzmir'de bir anne, kızını öldürdü!
0
Başkan Arda’dan İzmir’in Çernobili’ne karşı ‘DUR’ma çağrısı
Başkan Arda’dan İzmir’in Çernobili’ne karşı ‘DUR’ma çağrısı
0
CHP İzmir'de acı olay! Eşinin doğum gününe katılmayınca ortaya çıktı!
CHP İzmir'de acı olay! Eşinin doğum gününe katılmayınca ortaya çıktı!
0
Başkan Batur'dan AKP'lilere: Büyük hüsrana uğrayacaksınız
Başkan Batur'dan AKP'lilere: Büyük hüsrana uğrayacaksınız
0
Demokratik Sağlık Sen’de sular durulmuyor
Demokratik Sağlık Sen’de sular durulmuyor
0
TOKİ'nin Uzundere konut yapım ihalesi iptal edildi
TOKİ'nin Uzundere konut yapım ihalesi iptal edildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.