Büyükşehir'den bir taşla iki kuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesinden sonra, çocukların et ve protein ihtiyacını karşılayacak, meraların da korunmasını sağlayacak olan kırsal kalkınmaya destek verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük ses getiren ve Türkiye'nin diğer şehirlerine de yayılan Süt Kuzusu projesinden sonra bir başka gıda ve kırsal kalkınma projesini daha hayata geçiriyor. Çocukların ihtiyaç duyduğu protein ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olacak ve aynı zamanda Ege Bölgesi'ndeki meraları koruyacak Mera İzmir projesi başlıyor. Meralarda yerel koyun ve diğer küçükbaş ırklarının yetiştirilmesini destekleyecek ve üretilen etin çocuklara kavurma olarak dağıtılmasını sağlayacak proje, 2020 baharında başlayacak.

Yeniden hayat bulacak

Mera İzmir Projesi, Protein ihtiyacının daha az enerji tüketilerek karşılanmasını ve kontrollü üretim sayesinde meraların rotasyon ilkesine bağlı kontrollü kullanımına ve korunmasına olanak sağlayacak. Böylelikle İzmir ve Ege genelinde terk edilen mera alanları yeniden hayat bulacak. Mera İzmir projesi sayesinde etlerin doğrudan kurbanlık veya karkas et olarak satılması yerine işlenerek katma değerinin artırılması sağlanacak. Kavurma tekniği etin küflenip bozulmasına engel olup uzun süreler kullanılmasına imkân tanıdığı için; hem geleneksel üretim yöntemleri desteklenecek hem de meradan çocuklara uzanan besin zincirinde sürdürülebilir, iklim dostu bir model hayata geçirilmiş olacak. Kavurma ihtiyacının bir bölümü ise Ardahan'dan başlamak üzere diğer illerimizdeki meralarda hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerden tedarik edilecek.



Devrim niteliğinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mera İzmir projesinin sadece çocukların beslenmesiyle ilgili bir proje olmadığına dikkat çekti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mera İzmir projesi sayesinde çocuklarımızın protein ihtiyacını karşılamasına yardım edeceğiz ancak bu projenin sadece görünen yüzü. Öte yandan, Türkiye'deki yanlış tarım politikaları nedeniyle bitme noktasına gelen hayvancılığa da beklediği can suyunu vereceğiz" dedi. Projenin sadece çocukları değil ülkenin geleceğini de ilgilendiren tarihi bir adım ve tarımda devrim niteliğinde bir adım olduğunu belirten Tunç Soyer, "Ege Bölgesi'nin koşullarına uygun türlerin yetiştirilmesini sağlayarak, meraları yeniden kullanılır hale getirerek onların korunmasını da sağlayacağız. Büyükbaş hayvancılığa kıyasla daha az seragazı emi syonuna neden olan, koyun ve keçi gibi türlerin yaygınlaşmasını sağlayacağız. Bu da iklim krizinden çıkma çabalarına destek olacak. Kavurma gibi bir ürünle de tarımda hep vurguladığımız katma değeri yüksek ürünlere geçişi sağlayacağız."

