Büyükşehir'den miniklere ödül

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri’ne “Evvel Zaman Smyrna Projesi” ile ilk kez katılan İzmir SEV’in 1. sınıf öğrencileri teşvik ödülüne layık görüldü. İzmir tarihine sahip çıkan minikler; proje kapsamında Agora, Smyrna gibi tarihi yerleri incelediler, aile büyükleriyle röportajlar yapıp eski İzmir’i dinlediler.

İzmir’in tarihe duyarlılığını simgeleyen Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri 2019 Programı Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandı. Çocuk ve gençlerin tarihi mirasa duyarlılıklarını geliştirmek, bir koruma kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak hedefleriyle ayrı bir kategori olarak değerlendirildiği Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü’ne ilk kez katılmalarına rağmen Özel İzmir SEV İlkokulu da layık görüldü. İzmir SEV’in 1. Sınıf öğrencileri, hazırladıkları “Evvel Zaman Smyrna Projesi” ile Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülleri’ne seçilenler arasında yerini aldı.

İzmir’in tarihi mirasını tanımak ve sahip çıkmak amacıyla geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı boyunca birbirinden farklı birçok etkinlik düzenleyen ve araştırmalar yapan İzmir SEV İlkokulu öğrencileri, “Evvel Zaman Smyrna” projesini bütüncül eğitim anlayışıyla gerçekleştirdi. Yaşadıkları kentin tarihini ve kültürel mirasını en erken yaşta korumak amacıyla öğrenciler, disiplinlerarası ele alınan proje kapsamında; görsel sanatlar, yaratıcı drama, beden eğitimi, İngilizce ve sınıf öğretmenlerinin derslerinde konuyu işlediler.

Güldüren aynalar

Keşif gezilerine Agora Antik Kent ile başlayan öğrenciler, Büyük İskender, Smyrna, Kadifekale, Konak Meydanı ve Kemeraltı hakkında çeşitli drama teknikleri ile canlandırmalar yaptılar. İzmir’in en eski yerleşimlerinden günümüze kadar tarihsel geçmişi ile ilgili atölyelere katıldılar.

Öğrenciler gezi sonrası öğrendiklerini pekiştirmek ve nesiller arasındaki bilgi transferini sağlamak amacıyla aile büyükleriyle röportajlar gerçekleştirdi. Dedelerine, ninelerine, babalarına, çocukluk zamanlarındaki İzmir’i sordular. Kimileri “çocukluğumda lunaparkta komik aynalardan kendimi seyrederdim”, kimileri “o zamanlar AVM’ler yoktu, çocuklar sokakta oynardı” gibi eski İzmir’i anlatan yanıtlar verdiler.

Tarihe saygı

Proje kapsamında, öğrencilerde koruma bilincini geliştirmek amacıyla Saat Kulesi restorasyon sürecini üstlenen mimarlar okula davet edildi. Görsel Sanatlar derslerinde geleneksel el sanatlarından minyatür sanatı işlendi, Beden Eğitimi derslerinde Smyrna oryantring oyunları oynandı, İngilizce derslerinde tarihi mekânlar hakkında İngilizce kısa yazılar yazıldı. Yapılan tüm çalışmalar sene sonu okuma şenliğinde ailelere sunuldu ve öğrenciler aileleriyle çeşitli atölyelere katıldılar.

Geçtiğimiz yıl boyunca devam eden tüm çalışmalar yaz başında raporlanarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu. İzmir SEV’in 1. Sınıfları, ilk kez katılmalarına rağmen, hazırladıkları “Evvel Zaman Smyrna Projesi” ile Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülleri’ne çok sayıdaki katılımcının arasından seçilenler arasında yer almayı başardı.