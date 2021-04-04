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Büyükşehir'den temizlik harekâtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, temiz bir kent için yeni bir seferberlik başlattı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu Karabağlar’da devam eden çalışmalarda 110 personel görev aldı

Büyükşehir'den temizlik harekâtı
04 Nisan 2021 Pazar 09:14

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki temizlik çalışmalarında ilçe belediyelerine destek olmak için yoğun bir çalışma programı başlattı. Kısıtlama uygulamasının olduğu hafta sonlarında da yoğun olarak devam eden çalışmanı ilk durağı Karabağlar ilçesi oldu. İlçe belediyesi ekiplerinin de yer aldığı temizlik çalışmasında yaklaşık 110 personel görev aldı, 15 araç kullanıldı. Cadde ve sokakların yanı sıra sahil bandında da kapsamlı temizlik yapıldı.

Çalışma tüm ilçelerde yapılacak

Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şefi Alsan Boran, ilçede ekiplerin ara sokaklara girerek detaylı bir temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Alsan Boran, “Sokağa çıkma kısıtlaması olan zamanlarda temizlik çalışmalarını avantaja çevirmek için daha yoğun çalışıyoruz. Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyesi ekipleri, yoğun bir çalışma içerisinde. Bu bir kampanya değil. Tüm ilçelerimiz sırayla aynı şekilde sürekli temizlenecek. Amacımız İzmirlilerin daha temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak” dedi.

Etiketler; #izmir #temizlik #izmir büyükşehir
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