Büyükşehir'den Tire'ye 83 milyon TL yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes Havzası turunu Tire ilçesiyle sürdürüyor. Son iki yılda İZSU, Fen İşleri, Yapı İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıkları tarafından yapılan ve tutarı 83 milyon TL'yi bulan yatırımları inceleyen Başkan Soyer, ilçede devam eden çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Başkan Soyer, yılsonunda devreye alınması planlanan Tire İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Küçük Menderes Havzası turu bugün de tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Tire ilçesiyle devam etti. Eşi Neptün Soyer, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve eşi Necibe Duran'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Yıldız Devran, Eser Atak, Suphi Şahin, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ile bürokratların ve muhtarların katıldığı program Boynuyoğun Hali’ne düzenlenen ziyaretle başladı. Muhtarların karşıladığı Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bünyesinde soğuk hava deposu, kantar ve ürün boylama ünitesinin yer aldığı ürün alım merkezini inceledi. Yine Büyükşehir'in kestane kanseriyle mücadeleye yönelik havzada yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Soyer, tesiste düzenlenen malzeme dağıtım törenine katıldı. Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Tire ilçelerinden toplam 2 bin 112 kestane üreticisine göztaşı, ardıç katranı, koruyucu gözlük ve dezenfeksiyon malzemesinden oluşan mücadele seti dağıtıldı.

Köy camisi 295 bin TL'ye restore edildi

Çobanköy'de İZBETON tarafından yapılan asfalt serim çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, muhtarların ilgisiyle karşılandı. Tarım bölgelerinin arasından geçen yoldan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar traktörleriyle artık rahatlıkla bu yolları kullanabildiklerini belirterek Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Çobanköy kahvehanesinde de köylülerle bir araya gelerek, sohbet eden Başkan Soyer daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 295 bin TL maliyetle restore edilen, iç ve dış cephesi boyanan, kubbesi onarılarak kurşunla kaplanan, tuvaletleri yenilenen Çobanköy Camii’ni inceledi. Cami imamı, Soyer'e, “Allah sizden razı olsun. Camimiz çok güzel oldu” sözleriyle teşekkür etti.

Tire İleri Biyolojik Atıksu Tesisi yılsonunda devrede

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapımı devam eden ve yıl sonunda devreye alınması planlanan Tire İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde de incelemelerde bulundu. Tesisten çıkan atıksuların tarımsal sulamada kullanılması amacıyla günlük 7 bin 500 metreküp kapasiteli geri kazanım ünitesinin de kurulacağı alanda İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'dan bilgi aldı. Yılda 2,7 milyon metreküp atık suyun geri kazanılarak yaklaşık 10 bin dönüm tarım alanının sulaması için kullanılacak olan geri kazanım ünitesinin yapım ihalesi çalışmaları başlatıldı. İZSU ayrıca ilçede oluşan atık suların sağlıklı şekilde arıtımını sağlamak üzere, Gökçen Atıksu Arıtma Tesisi, Akmescit Paket Atıksu Arıtma Tesisi ve Alacalı Paket Atıksu Arıtma Tesisi’nin proje çalışmalarına da devam ediyor. İlçede son iki yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Yapı İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıklarının yaptığı yatırımların tutarı 68 milyon TL'yi buldu. Tire'ye İZSU Genel Müdürlüğü de yine sadece son iki yılda 15 milyon TL'lik yatırım yaptı.