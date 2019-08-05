Büyükşehir'e NATO ziyareti

Türkiye'nin de içinde yer aldığı NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Birliği-2 (SNMCMG-2) mayın avlama gemileri İzmir Limanı'na geldi. Askeri gemilerin komutanları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Birliği Komutanı Albay Alessandro Falcone İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Kurmay Başkanı Yarbay Yordan Yordanov, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Enez gemisi Komutanı Yüzbaşı Gökhan Bektaş, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS Vesuvio gemisi Komutanı Yarbay Massimiliano'dan oluşan askeri heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ağırladı.

Deniz ve hoşgörü

Askeri gemilerin İzmir Limanı'nı ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Bir kentte deniz varsa o kentte hoşgörü, eşitlik ve refah vardır. İzmir çok güzel, keyifli ve mutlu bir kent. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzellik ve nimetleri doğru kullanarak vatandaşlarımız için eşit ve adil bir yaşam kurmak istiyoruz" diye konuştu.

İzmirliler çok mutlu

İzmir'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Birliği Komutanı Albay Alessandro Falcone, "İzmir çok güzel ve insanlar mutlu. Bu da sizlerin çok iyi iş yaptığını gösteriyor. Bizler denizciyiz. Denizin önemini biliyoruz. Deniz ile kentleri birleştirmek mümkün. Karşılıklı ticari ilişkilerin, kültürel ilişkilerin gelişmesine olanak sağlıyor. Bizim görevimiz denizlerimizin güvenliğini sağlamak. Birçok ülkeden komutanlarımız var. Farklı kültürlerden insanlar olarak bir araya gelip hep birlikte güzel işler başarmak mümkün" diye konuştu.