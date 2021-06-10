Büyükşehir ile BM arasında işbirliği mutabakatı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile UNHCR arasında yaklaşık bir yıldır devam eden sosyal uyum faaliyetlerine yönelik işbirliğinin geliştirmesi için yenilenen mutabakat metni imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'i makamında ağırladı. Mültecilerin sorunlarının ve haklarının konuşulduğu görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi ile UNHCR arasındaki işbirliğini güçlendirme ve sosyal uyumu artırmaya yönelik faaliyetleri içeren mutabakat metni de imzalandı.

“Çok daha iyisini yapmaya çalışacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Elimizden geleni yapıyoruz. Yaptıklarımız yeterli değil, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız. Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü'nü kurduk. Müdürlük İzmir’de yaşayan herkesin kent haklarından eşit ve adil şekilde yararlanabilmeleri adına çalışmalar yürütmek üzere kuruldu. İzmir’de yaşayan mültecilerin de kent hizmetlerine eşit erişimini ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü bünyesinde UNHCR ortaklığı ile kurulan Mülteci Masası, Eylül 2020 itibariyle faaliyetlerine başladı. Mülteci Masası, Belediyenin farklı birimleri ve mülteciler arasında köprü görevi kurarak, hizmetlerin mültecilere ulaşması konusundaki engelleri ortadan kaldırmak üzere Belediye birimleri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarıyla ortaklaşa çalışıyor” diye konuştu.

En iyisini birlikte yapabiliriz

UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ise İzmir'in mülteciler konusunda önemli çalışmalar yaptığını dile getirerek bu çalışmaları takdir ettiklerini söyledi. Leclerc, “Zaten Türkiye'de bir misafirperverlik geleneği var, özellikle İzmir'de. Belediyeler insanlara en yakın kurumlar. Hem mülteciler için hem de halk için en iyisini birlikte yapabilir, birlikte çalışabiliriz. Bu herkesin karlı çıkacağı bir uyum olur” dedi.

HİM’de çok dilli hizmet

Mutabakat metni ile kentte yaşayan mültecilerin kent hizmetlerine eşit erişimini arttırmak ve bir arada yaşam kültürünü desteklemek amacıyla yenilenen protokolde Hemşehri İletişim Merkezi (HİM)‘ne mültecilerin de ulaşabilmesine olanak sağlayacak çok dilli hizmete geçilmesi için personel istihdamı yaratılması ve Mülteci Masası faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amaçlandı.

Görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce, Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökçe Başkaya, Sosyal Projeler Daire Başkanı Anıl Kaçar, Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürü Yelda Şimşir, UNHCR İzmir Saha Ofisi Müdürü Taylan Dağcı, UNHCR İzmir Saha Ofisi Toplum Temelli Koruma Sorumlusu Ezgi Ergenç, UNHCR Türkiye Sözcüsü Selin Ünal yer aldı.