Büyükşehir personeline promosyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 bin 559 personelini ilgilendiren “Maaş Ödeme Protokolü” en yüksek teklifi veren banka, Yapı Kredi ile imzalandı. Anlaşmaya göre 3 yıllık protokol karşılığı kişi başı 3 bin 960 TL ödenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Yapı Kredi arasında belediye personelinin (memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel) maaş ve diğer her türlü ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasına ilişkin, 3 yıllık “Maaş Ödeme Protokolü” yapıldı. Protokol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Yapı Kredi Perakende Bankacılık Bölge Müdürü Turan Karadeniz tarafından imzalandı. Protokole göre bu yılın Ekim ayı içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan toplam 4 bin 559 personele kişi başı 3 bin 960 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Başkan Tunç Soyer promosyon ihalesine en yüksek teklifi vererek pandemi döneminde belediye çalışanlarına ekonomik katkı sağladıkları için Yapı Kredi’ye teşekkür etti. Soyer, bundan sonraki süreçte birlikte çalışacakları için mutlu olduğunu ifade etti.

Maaş ödeme protokolü 15 Ekim 2020 ile 15 Eylül 2023 dönemini kapsıyor. Bankaların yarıştığı ihale sürecine, kurumda yetkili sendika temsilcileri de katıldı.