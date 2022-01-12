Büyükşehir projelerine Şehir Plancıları Odası’ndan ödül

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Talatpaşa Bulvarı'ndaki yükseltilmiş yaya geçidi ve Peynircioğlu Deresi'ndeki ekolojik koridor uygulamaları, TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü’ne layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ödülleri Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Zafer Mutluer’den aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında Sağlıklı Kentler Birliği'nden ödül alan Talatpaşa Bulvarı'ndaki yükseltilmiş yaya geçidi ve Peynircioğlu Deresi'ndeki ekolojik koridor uygulamaları, TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü’ne de layık görüldü. Ödülleri Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Zafer Mutluer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e takdim etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda yapılan ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Şehir Plancıları Odası yönetim kurulu üyeleri ve belediye bürokratları katıldı. Başkan Tunç Soyer, “Prof. Dr. Raci Bademli’nin anısının böyle yaşatılıyor olması gerçekten çok hoş. İki projemiz de bizim için çok değerli. Ödüle layık görülmesi bizi onurlandırdı. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Talatpaşa Bulvarı Yükseltilmiş Yaya Geçidi Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında kentte yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden Alsancak Talatpaşa Bulvarı’nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi kısmında yayaların geçmesi için Avrupa’daki örneklerine benzer 34 metre uzunluğunda bir yaya platformu yaptı. Yükseltilmiş yaya geçidi üzerine İzmir’in tarihi köklerinden gelen figüratif desenler çalışıldı. Engelli ve yaşlı vatandaşların erişimi göz önünde bulundurularak yol ve kaldırımlar aynı seviyeye getirildi. Böylece alan mini bir meydan görünümü kazanırken yayaların kaldırımlara inip çıkmadan karşıya geçişi de sağlanmış oldu.

Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridor Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir’deki Peynircioğlu Deresi’nin kıyı kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturdu. Avrupa Birliği’nin “HORIZON 2020” programı kapsamında 2,3 milyon euroluk hibe alınan “Urban Green Up-Doğa Esaslı Çözümler” projesinin bir uygulaması olan proje kapsamında geçirimsiz yüzey kullanılmadan doğa dostu uygulamalarla derede hem taşkın kontrolü sağlandı hem de dere çevresinde yeni yeşil alan oluşturuldu.