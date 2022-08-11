Büyükşehirde EXPO ve trafo alanı tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde EXPO 2026 yapılacağı Yeşildere planları ve Bayraklı'daki trafo alanının tahsisi tartışmalara neden oldu. AK Parti Grubunun eleştirilerine yanıt veren Başkan Soyer, "Derdimiz gerçekten bu şehrin sorununu çözmek" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)'nde gerçekleştirildi. Oturumda Komisyonlardan gelen raporlara göre; Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonu'na yönelik imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar oy çokluğuyla uygun bulunmadı. AK Parti Grubu, EXPO 2026 yapılacağı Yeşildere planlarıyla ilgili eleştirilerini sıraladı, Başkan Soyer de yanıt verdi.

Süreç uzayacak, yetişmeyecek

Söz konusu gündem maddesiyle ilgili söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "EXPO 2026'ya karşı duruşumuz yok. İzmir için kangren haline gelmiş Yeşildere'nin dönüşümüne karşı da değiliz. Burada bir takım teknik sorunlar var, süreci uzatacak. Burada yerinde dönüşüm ilkenize ters olan bir durum var. Takvimsel anlamda da çok kısa bir süre var. Ve burada çok ciddi bir kamulaştırma bedeliyle İzmir Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya kalacak. 2026 yılına geldiğimizde muhtemelen yetişmeyecek. Sonra 'bizi hükümet engelliyor' gibi manipülatif açıklamalarla karşı karşıya kalacağız. Doğru bir yaklaşım değil. 200 yakın itiraz var. Vatandaşlar burada sorun yaşıyor ve sorun yaşamak istemiyor. Planın hazırlanama süreci oldubittiye getirmek adeta yangından mal kaçırırcasına bir işlem yapılarak bu noktaya gelindi bu doğru bir yaklaşım değil. O bölgenin dönüşümüne de engel olacak. Bölgedeki bine yakın ailenin de ciddi mağduriyetler yaşamasına sebep olacak" dedi.

"Derdimiz sorun çözmek"

Eleştirilere yanıt veren Başkan Soyer ise "Mesele EXPO yapmak değil. Dünyada başarılı EXPO'lar ve başarısız EXPO'lar kategorisi var. Başarılı EXPO'lar kendi içinde dönüşümü bir araç olarak kullanırlar. Biz EXPO'ya talibiz. 6 ay boyunca İzmir'e para kazandıracağız. Ama asıl mesele bizim EXPO'ya dahil olmamızın sebebi; bu şehrin çıban başı on yıllardır çürüyen, dökülen İzmir'in protokol caddesi, İzmir'in kalbi böyle bir alandan bahsediyoruz. İkinci bir Kültürpark kazanacağız. Bu ufak bir şey değil. Sosyolojik olarak çok önemli bir şey yapıyoruz. Muhtarlar yapılan toplantının ilkine şikayetlerle gelmişlerdi. İkincisi alkışlarla bitti. 9 muhtarımız da son derece mutlu. Biz orada kimseyi mağdur etmeyeceğiz ve bu şehre ikinci bir Kültürpak kazandıracağız. Şehrin bir kanserli hücresini temizleyip atacağız. Tabi ki zorluklar var. Neden risk alıyoruz? Derdimiz gerçekten bu şehrin sorunu çözmek. Bu kısa süreye rağmen koşar adım yol almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Meclisi'nde İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine proje alanlarında yeni konutlar 5 kat olarak inşa edilerek yaklaşık 25 aile açıkta kalmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu'nun Bayraklı 1. Proje alanı yanındaki trafo alanında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremzede 25 aile için konut yapılması yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki alanın verilmesine ilişkin önerge mecliste tartışmalara neden oldu. Uzun süren görüşmelerin ardından AK Parti Grubunun verdiği önerge mecliste oy çokluğuyla kabul edilmedi.