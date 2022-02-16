Büyükşehirde “kişiye özel plan” tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Torbalı’da 1/1000’lik imar planının değişikliği tartışma konusu oldu.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Torbalı’da yer alan bir parselin “Tarımsal nitelikli alan” “Otel alanı” olarak 1/1000’lik imar planının değişikliği tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Burada bir imar değişikliği yapıyor. Burası bir tarım alanı. ‘Başka bir başka tarım mümkün’ diyen Sayın Soyer herhalde bu alanın nasıl bir alan olduğunu biliyordur. O kadar seri bir şekilde değişiklik yapıyorsunuz ki kafamızda soru işareti bırakıyor. Burası bir firmaya ait. Emsal artışını -mış gibi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece Bayraklı ile sınırlandıran İBB, bu alanı Turizm alanı olarak tescil edeceğiz. Nerde samimiyet, nerede ilke, yok. X bir firmanın, bir sermayenin talebini çok hızlı bir şekilde geçireceksiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kiraz’da, Karabağlar’da yapmış olduğu projelere dava açacaksınız. Çıkıp, Bergama’daki Millet Bahçesine itiraz etmek bu alanı geçirmek siyaseten ilkesizliktir. O firma yerine sarı çizmeli Mehmet Amca’nın, Ayşe Teyze’nin yeri olsaydı, bu belediyeye yıllarca gelseydi, (haklı olduğu halde) hakkını arasaydı, süründürürdünüz. Yangından mal kaçırırcasına planları geçiriyorsunuz. Buradan bütün İzmirlilere şikayet ediyorum. İzmir’in çok daha önemli sorunları var. İzmir’in deprem anıtı yapmaktan çok daha önemli meseleleri var. Kentsel dönüşümü nasıl yaptığını da konuşacağız. İzmir’in temel sorunlarını çözmeyen, plansız bırakarak kişiye kuruma, özel ve hatta kendi CHP’li belediyelerini ayırarak, belediyelere özel planlar yapıyor” dedi.

“Kişiye göre hareket etmiyoruz”

AK Partili Hızal’ın eleştirilerine yanıt veren İmar Komisyonu Başkanı CHP’li İrfan Önal ise “Yedi ay önce oy çokluğu ile geçen konuya AK Parti’nin bir itirazı olmayan onaylı bir plan var. Bu plan 1000’lik önerisi ile gündemimize geldi. Mevzuata uygun bir yasal düzenleme geldi, tanımayacak mısınız? Somut yürütme durumlarında tanımak zorundayız. Kalkıp ‘Ben oynamıyorum’ demek sizin gibi popülist hareketler yapanlara uygun. Herkesi kendiniz gibi görünüyorsunuz, biz kişiye göre hareket etmiyoruz. Yan yana olan iki parselden inşaat alanlarının değiştirilmesinden bahsediyoruz. Vatandaş mevcut üzüm bağlarını bozup çorak yerlere otel alanını taşımak istiyor. Bu değişikliğin ucu sizin temas ettiğiniz kişilere herhalde dokunmadığından itiraz ediyorsunuz” açıklamalarında bulundu.

“Sapla samanı birbiriyle karıştırmayın”

AK Parti Grubundan gelen tepkiler üzerine kişiye özel uygulama yapmadıklarının altını çizen Önal, “Bununla ilgili bir ithamda bulunuyorsanız kendiniz bilirsiniz. Mevzuat ile ilgili arkadaşların teknik olarak itiraz edebilecekleri bir nokta olmamasına rağmen 5000’lik üzerinden itiraz ediyorlar. Bunlar askıdayken itiraz etseydiniz. Bayraklı üzerinden siyaset yapılıyor. Sapla samanı birbiriyle karıştırmayın. Bayraklı üzerinden siyaset yapılmasını etik bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tutanaklardan çıkarılsın”

Hızal, “Kişiye özel plan yapılıyor iddiamız söylemimiz birilerini zan altında bırakmak için yapılmış bir şey değil. Ben burada ilkeler üzerinden belediyenin yönetilmediğini yönetilmeyeceğini ifade ediyorum. Bizimle biri temasa geçmiyor ama herhalde kendisiyle birileri sürekli temasa geçiyor. Ya kürsüye çıkıp AKP ve MHP’den özür dileyecek ya da o ifade tutanaklardan çıkılacak. Aksi halde her oturumda bu söylemi sürekli yönelteceğim. Hiçbir AK Partili ve MHP’li üyelerimizin zan altında bırakılmasına izin vermem” dedi.

Son olarak, CHP’li Kökkılınç, “Hiç kimsenin bu mecliste kimseyi itham etmesini doğru bulmuyoruz. Bu tartışma karşılıklı olarak devam ederse karşılıklı olarak kişilik hakkı ihlali doğabilir. Yargı yolu açıktır. Tutanaklar konusunda da itiraz edilir, değerlendirilir. Kifayeti müzakere olmuştur diyelim” diye konuştu. Önerge, muhalefet şerhine karşı oy çokluğu ile kabul edildi.