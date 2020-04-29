Büyükşehir’den internet paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında desteklenmesi gereken 18-20 yaş aralığındaki öğrencilere 4 GB’lık internet paketi hediye ediyor. Başvurular Bizİzmir dijital platformlarından yapılabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağına takılan 20 yaş altındaki gençlere bir aylık internet paketi hediye ediyor. Desteklenmesi gereken gençler 4 GB’lık bu paket için başvurularını Bizİzmir dijital platformlarından yapabiliyor. Kampanyayı geçen günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından şöyle duyurmuştu: “Gençler, biliyorum size verilecek en güzel hediye, yeniden sokaklara çıkmanız olacak. Kısıtlılık sürecinde dünyadan kopmamanız için 18-20 yaş arası, desteğe ihtiyaç duyan gençlere 4 GB internet paketi geliyor. Şimdilik elimizden gelen bu.”

Kimler başvurabilir?

Kampanyaya başvuru için İzmir’de ikamet etme şartı aranıyor. Başvuru sahibinin hanesinin asgari ücretle geçinmesi ya da hane gelirinin asgari ücretin altında olması da koşullar arasında yer alıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler www.bizizmir.com sitesinin ya da mobil uygulamanın ana sayfasında “Yardıma ihtiyacım var” yazısına tıklayarak “Evde kalın internetsiz kalmayın” ikonuna tıklayarak başvuru formuna ulaşabiliyor.

Bir destek de 65 yaş üstüne

İzmir Büyükşehir Belediyesi yine sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 65 yaş ve üstünde desteğe ihtiyacı olan İzmirliler, kronik hastalar ve engelliler için de ayda 250 dakika konuşma hediyesi kapsamında ilk başvurular alındı. Başvuru yapan bin 500 kişinin hattına konuşma paketleri yüklendi.