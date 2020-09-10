Büyükşehir’den ücretsiz çekici

Pandemi sürecinde artan trafiğe çözüm üretmeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşıt trafiğinin en yoğun olduğu üç ana arterde kazalı ve arızalı araçların hızla kaldırılması için ücretsiz çekici hizmeti başlattı

Büyükşehir’den ücretsiz çekici
10 Eylül 2020 Perşembe 16:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla birlikte artan özel araç kullanımından kaynaklanan motorlu taşıt trafiğini, mümkün olduğunca akıcı hale getirmeye çalışıyor. Kazaların ve araç arızalarının, zaten yoğun olan trafiği daha da artırdığı göz önüne alınarak, çekici hizmetinin çok daha hızlı ve ücretsiz verilmesi kararı alındı.

Beş noktada olacaklar

Taşıt trafiğinin en yoğun olduğu Altınyol, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Yeşildere Caddesi’nde, farklı noktalarda beş adet çekici konumlandırıldı. İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) tarafından yönlendirilen araçlar, sabah ve akşam yoğun saatlerde, Konak Pier - İzmir Marina Kavşağı; Karşıyaka Naldöken Köprüsü - Meles ve Yeşildere Atatürk Maskı - Zafer Payzın Köprülü Kavşağı arasında hizmet verecek. Çekiciler yolda kalan ve trafiği aksatan araca anında madahale edip en yakın otopark alanına götürecek. Böylece trafiğin sıkışması önlenecek.

Önceki Haber
Karantinada nasıl beslenmeli?
Sonraki Haber
Balık yetiştiriciliğine yeni model
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.