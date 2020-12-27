Büyükşehir’den yem desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteğini Kınık’tan sonra Aliağa, Buca ve Bornova ile sürdürüyor. Üç ilçede 27 üreticiye 15 ton süt yemi dağıtıldı

İzmir’de ilk defa büyükbaş hayvan üreticisine yem desteğini Kınık’ta başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa, Buca ve Bornova’daki üreticinin de yüzünü güldürdü. 18’i Aliağa’da olmak üzere 27 büyükbaş hayvan yetiştiricisine toplamda 15 tonu bulan 300 çuval süt yemi dağıtıldı.

Kınık’ta 120 ton dağıttık

Aliağa’daki yem dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, sözlerine Başkan Tunç Soyer’in sevgi ve selamlarını ileterek başladı. Soyer’in göreve geldiğinden bu yana tarımsal üretimin katma değer kazanması için önemli projelere imza attığını dile getiren Tugay, “Başkan Soyer’in üreticinin girdi maliyetlerini düşürmek ve tarımsal üretimin devam etmesini sağlamak için başlattığı yem desteği de bu vizyon altında şekillendi. Küçükbaş hayvan yemi desteğine Kiraz’dan başladık, Çömlekçi Köyü’nde 103 ton 300 kilo kuzu büyütme yemini çiftçiye teslim ettik. Büyükbaş hayvan yemi projesine ise Kınık ile başladık ve 260 üreticiye 120 ton süt yemi dağıttık. Şimdi Aliağa, Buca ve Bornova ile devam ediyoruz” dedi.

Bizim için can suyu

Süt yemi desteğinden faydalanan, Aliağa’nın Karakuzu mahallesinden Hasan Hüseyin Dağdeviren ise Başkan Tunç Soyer’e yem desteği için teşekkür ederek “Bu destek bizim için can suyu. Yem fiyatları çok arttı ve hayvancılığı çok zor şartlarda yapıyoruz. Başkanımıza bu destek için binlerce kez teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Aliağa Ziraat Odası Başkanı Mesut Gün ise pandemi döneminde sağlık ve gıda güvenliğinin daha da önem kazandığına dikkat çekerek “Hem pandemi hem ekonomik kriz üreticiyi zor durumda bıraktı. Üretim maliyetleri çok yüksek. Çiğ süt fiyatına 50 kuruş zam yapıldı ama bu zammın üzerine 75 kuruş daha ilave edilirse ancak üretici ayakta kalabilir. Buna rağmen bizim üreticimiz inatla üretime devam ediyor. O yüzden bu dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destek daha da önemli” dedi. Aliağa’nın sanayi bölgesi olarak kabul edilse de tarımsal üretim konusunda iddialı olduğuna değinen Mesut Gün sözlerini şöyle tamamladı: “Tarımsal alanımızda kapasite kullanım oranımız düşüktü ama onu da yüzde 40-45 seviyesine getirdik. İlçede 7 bin büyükbaş, 13 bin küçükbaş hayvan varlığımız var. B undan önceki yıl Büyükşehir koyun hibesi yapmıştı. Zeytinde halkalı leke hastalığına karşı da bordo bulamacı desteğine başladı. Büyükşehir üreticinin yanında” dedi.



