Büyükşehirlerden tarımda iş birliği

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin yetkilileri İzmir'de bir araya geldi. Buluşmada üreticinin ürününü değerinde satması; aradaki tedarik zincirini kısalması tüketicinin güvenilir, ucuz ürün erişimini sağlayacak önlemler görüşüldü

1 Kasım'da CHP'li on bir büyükşehir belediye başkanını ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu buluşmada alınan karar üzerine tarımda işbirliğini geliştirmek üzere "Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması Çalıştayı"nda bir araya geldi.

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen iki günlük çalıştayda, üreticinin ürününü değerinden satmasını sağlayacak ve aradaki tedarik zincirini kısaltarak tüketicilerin güvenilir, ucuz meyve ve sebzeye erişimini sağlayabilecek bir yol haritası belirlendi. Toplantıda, 11 ilde tüketici ile üreticilerin aracısız buluşacağı ortak bir pazarlama ve dayanışma ağının oluşturulmasına yönelik önemli adımlar atılacak.

Doğayı iyi okuma

Tarım, üretim ve gıda meselesi, sadece ekonomik yönüyle değil; toplumsal, ekolojik, tarihsel, kültürel ve siyasal boyutlarıyla bir bütün olarak değerlendirilecek geniş bir mesele diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu açılış konuşmasında şunları kaydetti: "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ülkeye örnek olduğumuz kırsal kalkınma stratejimizle, küresel sistemin ülkemizde yarattığı bu olumsuz sonuçlara karşı 'başka bir tarım mümkün' ifadesiyle yola çıktık. Doğayı iyi okuyarak özüne dönen, üreticiyi toprakla buluşturan ve üretenin alnının terinin karşılığını alabildiği kapsamlı bir tarım stratejisi geliştirdik. Karakılçık buğdayı gibi ata yadigârı yerel tohumlarımızı elden ele ovalara taşıyor, bolluk ve bereketi Anadolu'yla yeniden buluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İzmir'de yapılanlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra yapacağı projeleri şöyle anlattı: Üretim yolları ilk defa İzmir'de asfaltlandı. 2007 yılından bugüne kadar fidan, mevsimlik çiçek, zeytinyağı, süt, yoğurt, peynir gibi ihtiyaçlarını kooperatiflerden; küçükbaş hayvan, arılı-arısız kovan ve arıcılık malzemeleri ile bal alımları da üretici birliklerinden sağlandı.

Pagos ve Kültürpark'ta açılan üretici pazarlarına yenilerini eklenecek. Üretici birliklerinden satın alınan damızlık koyun, koç, keçi ve tekeleri, eğitim verilen yetiştiricilere dağıtılıyor. Gezici eğitim aracı ile tarımsal üretimin çeşitliliği ve alternatif geçim kaynakları artırılıyor.

İstiridye mantarı üretimi, Karakılçık buğdayı gibi ata tohumların ekimi teşvik ediliyor. Zeytin sineği, kestane kanseri ile mücadele ediliyor. "Süt Kuzusu" projesi ile hem yerel üreticiye destek sağl anıyor hem de 1-5 yaşarası çocuklara ücretsiz süt dağıtılıyor. 13 noktada kurulan tarımsal erken tahmin ve erken uyarı sistemi 14 ayrı nokta da daha kurulacak. Yem fabrikası kuruluyor. Küçükbaş hayvan desteğinin ardından büyükbaş hayvan desteklerine başlanıldı. İzmir mozerellası üretmek için manda çiftliği kurulacak. Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food (Yavaş Gıda) önderliğinde iki yılda bir İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşen "Terra Madre" gastronomi fuarı 2021'de İzmir'e gelecek.

Katılımcı belediyeler

Buluşmaya katılan büyükşehir belediyeleri; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Hatay, Eskişehir, İstanbul, Mersin, Muğla, Tekirdağ da yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattılar.