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Buz pateninde İzmir'e 4 madalya

Artistik Buz Pateni Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Sofya Trophy Kupası'nda şampiyon olurken, ay-yıldızlı kadrodaki İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

Buz pateninde İzmir'e 4 madalya
04 Mart 2021 Perşembe 15:45

Sofya'da 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcular damgasını vurdu. 17 ülkeden 245 sporcunun yarıştığı önemli organizasyonda Artistik Buz Pateni Milli Takımı'yla takım halinde kürsünün zirvesine çıkan İzmirli küçük sporculardan Masal Oran, Cubs 1. Girls kategorisinde 43.14 puanla şampiyon olmayı başardı. Aynı kategoride Deniz Tarım da organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

29 ülkenin yarıştığı Basic Novice Girls (III) kategorisinde Derya Taygan, 47.51 puanla şampiyonada zirvede yer alıp altın madalyayı boynuna taktı. Basic Novice Boys kategorisinde Batu Tasasız, 9 ülkeden gelen sporcularla yarıştı ve 42.42 puanla ikinci olup gümüş madalya kazandı. Basic Novice II Girls'te Nehir Alan, 42.79 puan alarak organizasyonu üçüncü sırada bitirip bronz madalyanın sahibi oldu. Millilerimizin şampiyonluk madalyası da takımın en küçüğü olan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Doğa Güner'e verildi.

Etiketler; #izmir #buz pateni
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