Çadır kentte duygusal anma

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde İzmir’de anıldı. 09.05’te çalan sirenler depremzedelerin geçici olarak kaldığı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda da duygusal anlar yaşattı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yıl dönümünde törenlerle anıldı. İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Murat Bakan, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentteki üniversitelerin rektörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hayatı durduran siren

Törende Atatürk Anıtı’na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çelenkleri sunuldu. Ardından Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te tüm kentte çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Tören İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından son buldu. Geçici olarak Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda barınan depremzedeler Atatürk’ü anmak için çadırlarına Türk bayrağı astı. İzmir İtfaiyesi’nun saat 09.05’te çadır alanında sirenleri çalmasıyla depremzedeler çadırlardan çıkarak Ata’ya saygı duruşunda bulundu. Ardından çadır kentte de İstiklal Marşı söylendi. Belediye Bandosu’nun eşlik ettiği törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ve belediye bürokratları da katıldı.