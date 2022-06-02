LERZAN MUTLU HAKİM KARŞISINDA
LERZAN MUTLU HAKİM KARŞISINDA
0
İLK GÖRÜŞTE AŞK MÜMKÜN MÜ?
İLK GÖRÜŞTE AŞK MÜMKÜN MÜ?
0
UĞUR DÜNDAR'A HAPİS CEZASI!
UĞUR DÜNDAR'A HAPİS CEZASI!
0
KAZANAN BELLİ OLDU
KAZANAN BELLİ OLDU
0

Çaldıkları otomobillere 'kral tacı' yapıştıran hırsızlar yakalandı!

İzmir merkezli 3 ilde, polisin düzenlediği operasyonda 29 çalıntı otomobil ele geçirildi, 18 şüpheli de gözaltına alındı. Oto hırsızlığı şebekesinin, çaldıkları tüm otomobillerin ön camına 'kral tacı' simgesi yapıştırıp, 'Bu işin kralıyız' mesajı verdikleri belirtildi

Çaldıkları otomobillere 'kral tacı' yapıştıran hırsızlar yakalandı!
02 Haziran 2022 Perşembe 15:16

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı otomobil ihbarıyla hareket geçerek, oto hırsızlığı şebekesini tespit etti. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin yakalanması için İzmir, Ankara ve Kütahya'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Havadan dronla görüntülenen operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 29 otomobili ele geçirdi.

Öte yandan şebekenin, çaldıkları tüm otomobillerin ön camına 'kral tacı' simgesi yapıştırdıkları ve bu şekilde 'Biz bu işin kralıyız' mesajı verdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, çaldıkları araçların şasi numaralarını çalıntı olmayanlarla değiştirdikleri ve bu işlemden sonra satışa çıkardıkları belirlendi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #otomobil hırsızlığı #operasyon #kral tacı
Önceki Haber
Buca sokakları tek tek yenileniyor
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Zam üstüne zam, çiftçiden ne istiyorsunuz siz ya?
Buca sokakları tek tek yenileniyor
Buca sokakları tek tek yenileniyor
0
Soyer: Bu tarihlerde İzmir'den ayrılmayın, tarihi üç gün yaşanacak
Soyer: Bu tarihlerde İzmir'den ayrılmayın, tarihi üç gün yaşanacak
0
2’inci İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başlıyor
2’inci İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başlıyor
0
Trafik cezası delil olmayınca iptal edildi!
Trafik cezası delil olmayınca iptal edildi!
0
İzmir modaya yön verecek!
İzmir modaya yön verecek!
0
İzmir'de sosyal medya operasyonu: 7 gözaltı!
İzmir'de sosyal medya operasyonu: 7 gözaltı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.