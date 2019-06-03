Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ramazan Bayramı’nı çalışanlarıyla birlikte kutladı

Narlıdere’de bayram sevinci.Önce şantiye tesislerinde, sonra Narlıdere AKM’de personeliyle kucaklaşan Başkan Engin “Bizler Narlıdere’yi birlikte güzelleştirecek ve birlikte büyüteceğiz. 5 yıl boyunca, halktan aldığımız bu gücü en iyi şekilde kullanacağız. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ramazan Bayramı’nı çalışanlarıyla birlikte kutladı. Sabah erken saatlerde şantiye tesislerinde işçilerle kucaklaşan Başkan Engin, tüm personelle tek tek bayramlaştı. Belediye binasındaki çalışanlar için de Narlıdere AKM’de bayramlaşma töreni düzenlendi. Yüzlerce çalışanın katıldığı bayramlaşmada sendika yöneticileri, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de yer aldı.

“Narlıdere’yi birlikte büyüteceğiz”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Huzur ve barış içinde nice mutlu bayramları birlikte yaşamayı diliyoruz. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla biz büyük bir aileyiz ve umut doluyuz. Bizler Narlıdere’yi birlikte güzelleştirecek ve birlikte büyüteceğiz. 5 yıl boyunca, halktan aldığımız bu gücü en iyi şekilde kullanacağız. Gün gelecek, bu ülkede herkes mutlu ve huzurlu bir şekilde, barış içinde yaşayacak" dedi