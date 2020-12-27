Çalışmaları denetledi

Karabağlar Belediyesi ekipleri, geçen hafta sonlarında olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini fırsata çevirmeyi sürdürüyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da sahada görev alan ekiplerin çalışmalarını denetleyerek, işçilere kolaylıklar diledi.

Başkan Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından General Kazım Özalp, Esentepe, Basın Sitesi, Peker, Ali Fuat Erdem ve Vatan mahallelerinde tamamlanan ya da yapımı sürdürülen yol, kaldırım, istinat duvarı gibi çalışmaları inceledi. Yine Fen İşleri Müdürlüğü tarafından fiziki altyapısı tamamlanan Doğanay Mahallesi'ndeki Şehit Astsubay Timuçin Gülnar Parkı'nı gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Parktaki peyzaj işleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kısa sürede tamamlanacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki Tahsin Yazıcı'yla Adnan Kahveci parklarındaki spor aletleri ve çocuk oyun gruplarının zemininin yenilenme çalışmasını da yaptı. Limontepe Mahallesi'nde de belirlenen yerlere demir korkuluk ve tel örgü çekilerek, gerekli güvenlik önlemleri alındı. Selvitopu, “Ekiplerimiz, zaman zaman yağan yağmura rağmen canla başla çalışıyorlar. Asfaltından park, kaldırım ve yol düzenlemesine; kentin temiz tutulmasından denetimlere kadar bir çok farklı alanda görev yapıyorlar. Aynı anlayış ve kararlılıkla hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.