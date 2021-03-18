Çaltılıdere’de taş ocağı sayısı 5'e çıktı!

Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nin dört bir yanı ekolojik dengeyi bozan yatırımlarla çevrildi. Bölgedeki taş ocakları ve inşasına başlanan yat ve tekne imalat tesisi yöre halkını kaygılandırıyor. Rantçıların Çaltılıdere’yi rahat bırakmadıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Şenol Yoldaş, “Yat ve tekne imalat tesisi nedeniyle sulak alan dolduruluyor, yeni taş ocakları açılıyor kimse ses çıkarmıyor. Vay benim memleketime, vay benim güzel ülkeme” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nin başı ekolojik dengeyi bozan yatırımlardan kurtulmuyor. Bir yanda Hacı Ahmet Koyu’nda 2000’li yılların başından bu yana yapımı planlanan ve geçtiğimiz aylarda inşasına başlanan “Firavun yatırım” olarak nitelendirilen yat ve tekne imalat tesisi, bir yandan da bölgedeki taş ocakları yöre insanını mağdur ediyor. Önümüzdeki günlerde ise yerleşim yerlerine oldukça yakın bir alanda yeni bir taş ocağı daha faaliyete geçecek.

Bizi dinleyen yok

Yöre halkının yaşamını olumsuz etkileyen yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Çaltılıdere Mahallesi Muhtarı Şenol Yoldaş, “250 dönüm mera alanı üzerine yeni bir taş ocağı daha açılıyor. Bölgemizdeki taş ocağı sayısı beşe çıktı. ÇED gerekli değildir denilmiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan izin alınmış, önümüzdeki günlerde açılacak. Bize soran yok, itiraz ediyoruz ama dinleyen yok. Afedersiniz ama biz zurnanın son deliğiyiz. Rüzgârlı havalarda mahallemiz toz altında kalıyor. Aşırı çevre ve hava kirliliği oluşuyor. Dört yanımız çevrili. İlerleyen günlerde nefes almakta dahi zorlanacağız. Bütün rantçılar mahallemize çöktü. Yat ve tekne imalat tesisi nedeniyle sulak alan dolduruluyor, yeni taş ocakları açılıyor kimse ses çıkarmıyor. Vay benim memleketime, vay benim güzel ülkeme. Meralarımız yok oluyor. Eskiden burada 20 bin küçükbaş hayvan otlatıyorduk. Şimdi 2 bin hayvan var, otlatacak yer yok. Meralarımıza önceden Balıkesir’den hayvan otlatmaya geliyorlardı şimdi biz otlatacak yer bulamıyoruz. Çaltılıdere’yi rahat bırakmıyorlar, bu gidişle göç etmek zorunda kalacağız” dedi.