Çam fıstığı için çalışma yapıldı

Türkiye çam fıstığı üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Kozak Yaylası'nda son yıllarda görülen verim düşüklüğünü gidermek üzere Bergama Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile uygulama yapılmaya başlandı.

Aşağıcuma Mahallesi’nde sahada yapılan uygulamalı çalışmada batı çam tohum böceği (Leptoglossus Occidentalis) olarak bilinen ve istilacı bir yönü olan zararlıya karşı çam fıstığı ağaçlarında uygulama yapıldı. Böceğe karşı bağışıklığı ve döl tutumunu artırmak ve ülker dökülmeleri önlemek üzere yapılan yeni çalışmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi fitopatolog Prof. Dr. Necip Tosun, Belediye Meclis Üyesi Taner Tekin, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Orman Zararları Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ozan Cevizli, Bergama Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı, Kozak Orman İşletme Şefi Mehtap Yıldırım istişaresi ve eşliğinde gerçekleştirildi.

Ciddi araştırma

Kozak Yaylası’nın en önemli geçim kaynağı olan çam fıstığında ciddi boyutlara ulaşan rekolte kayıplarının önüne geçilmesi için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla ciddi bir araştırma çalışması başladığına dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Sayın Bakanımız her konuda olduğu gibi, çam fıstığı konusunda da bizim hep yanımızda. Kozaklı hemşehrilerimizin ekonomik kayıplarının ortadan kalkması ve çam fıstığındaki rekolte kayıplarının son bulması bölgemiz açısından son derece önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konu üzerine ciddi araştırma ve çalışma yürütmektedir. Biz de Belediye olarak yapılacak olan çalışmaları destekliyoruz” dedi.