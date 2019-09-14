Çam fıstığına Soyer'den büyük destek

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat Kozak Yaylası muhtarları ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Çam fıstığında ki verim düşüklüğünün sebeplerinin araştırılması ve üretimin geliştirilmesine yönelik bir çalışmanın bölge halkı için önemini dile getiren Polat “ Alın teri ile gece gündüz çalışan, emek veren, üreten çiftçimizin her zaman yanındayız.” dedi.

Polat “ Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun teklifinin yanı sıra bu konu hakkında soru önergesi ve araştırma önergesi de verdim. Çam fıstığı ağaçlarında yaşanan verimsizlik sorununun nedenlerinin araştırılması ve bu çerçevede oluşturulması gereken politikaların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, üreticilerinin desteklenmesi amacıyla bir araştırma ve koruma enstitüsü kurulmasını teklif ettim. Ancak AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Ülkemizde çam fıstığı üretiminin yüzde 80’i, dünya üretiminin ise yüzde 10’u İzmir’in Bergama İlçesi’ndeki Kozak Yaylası’nda gerçekleşmektedir. Kozak Yaylası’nda yaklaşık 10 bin kişi geçimini çam fıstığı üretiminden karşılamaktadır. Kozak Yaylası’nda 10 yıl önce yılda 1000-1200 ton civarında olan çam fıstığı üretimi bugün 150-200 ton seviyesine kadar gerilemiştir. Kozak Yaylası muhtarlarımız ile çam fıstığında ki verim düşüklüğün sebeplerinin araştırılması ve üretimin geliştirilmesine yönelik bir çalışmanın başlatılmasını Başkanlarımızdan talep ettik. En yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Karşıya Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile birlikte bölgeye bir ziyaret gerçekleştirip sorunun çözümü ve bölge halkının refahının sağlanması amacıyla çalışmalarımızı başlayacağız.” dedi.