Çambidi’nde yüzme keyfi başladı

Bornova Belediyesi tarafından Çamdibi semtinde yapılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda kurslar başladı. Havuzda ilk kulacı ise Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un çaldığı düdükle Milli Yüzücü İlker Altınbilek attı

Yaz döneminde 9-17 yaş grubu arasındaki 650 kursiyer ilk kulaçlarını attı. “Hiç yüzme bilmeyenler”, “Az yüzme bilenler” ve “Yüzme bilenler” şeklinde üç gruba ayrılarak alanlarında uzman eğitmenlerden yüzme derslerine başladı. Yazın en sıcak günlerinde serin sularla buluşan çocukları veliler de tribünlerden izledi. Kursun ilk gününde Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Milli Yüzücü İlker Altınbilek ve siyasi parti temsilcileri de tesisi ziyaret ederek yüzme eğitimi alan çocuklara başarılar diledi.

Yüzme, su topu ve amatör sporcu sağlık merkezi

Yapılan havuzun Çamdibinde pek çok etkinliğe ve çalışmaya da ev sahipliği yapacağını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “Planlama aşamasında havuzun ölçülerine dikkat ettik, ölçüleri su topu da oynanabilecek biçimde kurguladık. Bu sayede tesisimizde yüzme derslerinin yanı sıra su topu, fitness salonu, sakatlık yaşayan amatör sporcular için tedavi merkezi ve sporcuların beslenme uzmanı ile kafeterya da hizmet verecek. Yaşı daha küçük olan ve yüzme bilmeyenler için çırpınma havuzu da yaparak yüzme kursunda yaş aralığımızı büyüteceğiz. Bizim amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı yaşamasını sağlamak” diye konuştu.

Milli sporcudan teşekkür

Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda ilk kulacı atan Milli Yüzücü İlker Altınbilek ise havuzu çok beğendiğini belirterek, “Biz küçükken tesis sıkıntısı yaşıyorduk. İzmir’in havuzlara ihtiyacı vardı. Başkanımız Mustafa İduğ, Bornova’ya mükemmel bir havuz kazandırdı. Kendisine hem yüzücüler hem de çocuklar adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada da benim gibi milli sporcular yetişecektir” dedi.

Yarı olimpik havuzda kış dönemi kursları Eylül ise ayında başlayacak. Kış döneminde çocukların kursları okul nedeniyle hafta sonu yapılacak, hafta içi ise gündüz saatlerinde kadınlara, akşam 19,00’dan sonra da tüm yetişkin gruplarına kurs düzenlenecek.

4.100 metrekarelik alanda

Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Çamdibi Gaziosmanpaşa Mahallesi 5499/1 Sokak’ta bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere toplam 3 kat olarak inşa edildi. Tesis, 2.300 metre kapalı, 1.800 metre açık alan olmak üzere toplam 4.100 metrekarelik alanda bölge halkının kullanımına sunuldu. 850 metrekare alana sahip bodrum katında teknik servis mekanları ve mekanik odalar bulunuyor. 1.150 metrekare alana sahip zemin katında danışma, fuaye, idari ofisler, yarı olimpik havuz, soyunma odaları, antrenör odası, ilkyardım odası, kadın, erkek ve engelli tuvaletleri, 520 metrekarelik birinci katta ise fitness salonu, kafeterya, izleyici terası, 100 kişilik seyirci alanı ve yine tuvaletler yer alıyor.