Çamdibi'ne havuz ve fitness salonu

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Altındağ, Çamdibi ve Yeşilova bölgesinde çocuklar için havuz ve kadınlar için de fitness salonu yapacaklarını söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Altındağ, Çamdibi ve Yeşilova bölgesinde faaliyet gösteren dernekler ve spor kulüplerinin temsilcileri ile yine aynı bölgedeki mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Bölgeye yapılacak yatırımları anlatan Başkan İduğ, katılımcıların sorularını da yanıtla. Başkan İduğ, çocuklar için havuz ve kadınlar için de fitness salonu yapacaklarını söyledi. Toplantıda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül etkinliklerinin planlaması da birlikte yapıldı.

Meclis üyeleri de katılıdı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül etkinliklerinin planlaması için Altındağ, Çamdibi ve Yeşilova bölgesinde faaliyet gösteren dernekler ve spor kulüplerinin temsilcileri ile yine aynı bölgede kalan mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi. Çamdibi Atatürk Parkı içerisinde bulunan Engelliler Merkezi'ndeki toplantıya meclis üyeleri de katıldı.

30 Ağustos ve 9 Eylül coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos ve 9 Eylül'ü Bornova'ya yakışır şekilde yoğun katılımla ve coşkuyla kutlamak istediklerini söyleyen Başkan İduğ, "Bunu birlikte başarabiliriz" dedi. Tek tek söz alarak görüş ve önerilerini dile getiren katılımcılar, tüm etkinliklere gereken katkıyı koyacaklarını, folklör ekiplerinden sporculara hem kortejde hem de kutlamaların gerçekleşeceği Çamdibi Atatürk Parkı'nda olacaklarını söyledi. Çok sayıda Balkan Derneği temsilcisinin bulunduğu toplantıda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir Balkan Festivali yapılması kararı da alındı.

İkram desteği

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Çamdibi-Altındağ bölgesinde gerçekleştirecekleri yatırımları da anlattı. En büyük talebin havuz olduğunu söyleyen Başkan İduğ, havuzun yanısıra toplantıyı yaptıkları yere kadınlar için bir fitness salonu yapacaklarını ifade etti. Mustafa İduğ, bölgede faliyet gösteren derneklerin toplantı ve etkinlikleri için Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'ni kullanabileceğini de belirterek, "Etkinliklerinizde tüm ikramların Bornova Belediyesi'nden olacak" dedi.