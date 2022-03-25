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Cami hoparlöründe Çav Bella çalınmasının görüntüsünü paylaşmıştı, beraat kararı bozuldu!

Cami hoparlöründe Çav Bella çalınmasının görüntüsünü paylaşmıştı, beraat kararı bozuldu!
25 Mart 2022 Cuma 12:55

İzmir'de bir cami hoparlöründen çalınan Çav Bella şarkısının görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı için yargılanan CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkındaki beraat kararı bozuldu

İzmir'de 2020 yılı Mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açılırken, 2020 yılının aralık ayında görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme savcısı, hakimin kararını istinafa taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi eksik soruşturma ve inceleme olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyanın yeniden değerlendirilmesi belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması ve bağlantı varsa birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi. Bozma kararıyla dosya yeniden İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çav bella #twitter #cami hoparlörü çav bella
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