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Cami minaresinden düşen parçalar korkuttu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinden kopan beton parçaları, sokağa düştü. Polis, sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri minaredeki hoparlörü düşme ihtimaline karşı yerinden söktü

Cami minaresinden düşen parçalar korkuttu
08 Şubat 2021 Pazartesi 16:22

Bozyaka Semti 3172 Sokak'taki Zincirlikuyu Cami'nin minaresinden bugün saat 14.00 sıralarında, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçaları, yola döküldü. Durumu gören mahalleli, polisi aradı. Polis ekipleri, sokağı trafiğe kapattı. Gelen itfaiye ekipleri ise yangın merdiveniyle minareye çıkıp, düşme ihtimali olan hoparlör ile beton parçalarını yerinden söktü. Minareden dökülen parçalar, güvenlik kamerasına  yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #cami minaresi
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