Camiden çaldıklarıyla yakalandı

Beydağ'daki camiden, cemaatten toplanan yardım paralarını çalan Resul Şen (55), jandarma tarafından yakalandı. Aynı suçtan 3 sabıkası bulunduğu belirlenen Şen, tutuklandı.

Menderes Mahallesi'ndeki bir caminin imam odasında duran ve yardım için cemaatten toplanan 102 liranın bulunduğu kutu, dün çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş yolu üzerinde yürüyen Resul Şen'i şüphe üzerine durdurdu. Şen'in üzerinde camiden çalınan para bulundu.

Daha önceden de Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 3 ayrı camiden hırsızlık yapıp, hapis yaptığı ortaya çıkan Resul Şen, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.