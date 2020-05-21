Camiden 'müzik' için soruşturma

İzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yaptı. Camilerin müzik yayını yapması karşısında şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı. Vatandaşların görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de yaşanan olayın ardından açıklama yaptı.

Korsan müdehale

İzmir Müftülüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Alperen Ocaklarından tepki

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Eyüp Kuzucu, İzmir Müftülüğünün ses sisteminin sabote edilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasını kınadıklarını bildirdi. Eyüp Kuzucu, yaptığı yazılı açıklamada, müzik yayınının dini ve milli değerlere alenen yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı. Kuzucu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bu alçak saldırıyı kınıyor ve İzmir Alperen Ocakları olarak bu alçak saldırının takipçisi olacağımızı kamuoyuna bu vesile duyuruyoruz. Bu alçak saldırıyla da görülmüştür ki her yıl mübarek ramazan ayında bu ve benzeri provokasyonları yapan ve onlara çanak tutan güruh yine sahnededir."

Başkan Soyer: Lanetliyorum

“Mübarek Ramazan ayının sonunda milletçe Bayram’a hazırlanırken İzmir’de önceki gün bazı camilerin minarelerinden şarkı çalınması benimle birlikte tüm İzmirlileri üzmüştür. En fazla birlik beraberlik içinde olmamız gereken günlerde, halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Hedefleri halkımızın dirliği, birliğini bozmaktır. Bu oyuna gelmeyelim. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı camilerin bazılarının ses sistemine girerek bu eylemi gerçekleştirenleri devletin yetkilileri, emniyet güçlerinin en kısa sürede yakalayarak yüce Türk adaleti önüne çıkacağına inanıyor, İzmirliler adına bekliyoruz. Asla kabul etmeyeceğimiz bu provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor, güzel İzmir’in adını bu olayla yan yana getirip politika malzemesi yapanları da kınıyorum.”

İzmirli hak ettikleri tepkiyi verecektir

İzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dağ, "Mübarek Ramazan ayının son günlerinde İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırılar aslında bir zihniyetin tezahürüdür. Bu ülkede ezan sesinden, sela sesinden rahatsızlık duyan güruha milletimiz ve özellikle İzmirli hemşerilerimiz hak ettikleri tepkiyi verecektir" dedi.

Paylaşanlara da soruşturma

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:20/05/2020 çarşamba günü bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella) nun çalındığının haber konusu yapılması karşısında; söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."



