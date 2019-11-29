Çamlaraltı öğretmenlerine kupa morali

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "Türkiye Öğretmenler Kupası" 3x3 basketbol müsabakalarında İzmir Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsil eden İzmir Özel Çamlaraltı Koleji ve 9 Eylül Ortaokulu öğretmenlerinin yer aldığı takım Türkiye ikincisi oldu.

Konak ilçe basketbol takımı, Kasım ayı içinde önce İzmir daha sonra Ege Bölgesi takımları içerisinden birinci olarak büyük bir başarı gösterdi ve 21-23 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Öğretmenler Kupası finallerinde yarışma şansı elde etti. İzmir'i ve aynı zamanda çalıştıkları okul olan İzmir Özel Çamlaraltı Koleji'ni temsil etmenin ve Türkiye ikinciliğiyle turnuvadan ayrılmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Çamlaraltı Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Egemen Ercan, duygularının şu sözlerle dile getirdi: "Kasım ayı boyunca Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Murat Palalı, Özkan Keser ve 9 Eylül Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Gökay Çiçek ile oluşturduğumuz basketbol takımıyla öğretmen kimliğimizin yanı sıra birer sporcu gibi, turnuvada ter döküp, mücadele ettik. Elbette diğer meslektaşlarımız gibi biz de hem okulumuzu, hem de yaşadığımız ili temsil etmenin, bunu yanında da Ankara'dan Türkiye ikincisi olarak dönmenin gururunu yaşadık. Turnuvada mücadele eden tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz. Ödülümüzü Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk'un elinden almak da ayrı bir mutluluk. Bize bu yolculukta destek olan herkese hem kendi adıma hem de takım arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." Türkiye'nin yedi bölgesinden 8 farklı ilin takımlarının yarıştığı Türkiye Öğretmen Kupası'nda ter döken tüm öğretmenler, turnuvadan büyük bir keyif ve motivasyonla ayrıldı.