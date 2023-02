Can Butonu'yla yalnızlığı aşıyorlar

Gaziemir Belediyesi'nin yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireylere sunduğu Can Butonu hizmetinden 58 kişi faydalanıyor. Kullanıcı, sağlık gereksiniminde butona basıyor; belediyenin sağlık personeli ya da yakınlarıyla iletişime geçiyor.

Gaziemir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu sağlık hizmetleriyle fark yaratıyor. Bu kapsamda sunulan Can Butonu hizmetiyle, evlerinde çocuğu veya genç bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yalnızlığı aşıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar, herhangi bir sağlık sorunu yaşadıklarında kollarında ya da boyunlarında taşıdıkları Can Butonu'na basıp sağlık personeline ya da yakınlarına ulaşabiliyorlar. Yurttaşlar, acil durumda butona basarak mesai saatleri içerisinde belediyenin Evde Hasta ve Yaşlı Bakım birimine ulaşıyor. Sinyali alan sağlık personeli, sabit telefon hattıyla çalışan sistem üzerinden kişiyle iletişim kurmaya çalışıyor. Yardım talebinde bulunan kişiyle iletişime geçen belediye personeli, yurttaşın sorununu dinliyor ve çözüm üretiyor. Merkezdeki görevli, "Bir sağlık sorununuz mu var?" şeklindeki sorusuna yanıt alamaması durumunda ise, aynı anda hem bireyin yakınlarına hem de sağlık ekiplerine haber veriyor. Adrese giden sağlık ekipleri, hastaya gereken tıbbi müdahaleyi yapıyor, gerekirse hastaneye ulaştırıyor. Can Butonu'na, kullanıcının en az iki yakınının da numarası tanımlanıyor. Çağrı merkezi yanıt vermediği durumlarda sistem, bu numaralara çağrı göndererek iletişim kurmalarını sağlıyor.

Yaş almış yurttaşların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan proje kapsamında 58 kişi Can Butonu kullanıyor. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen bu hizmetten faydalanmak isteyenler 999 0 112 numaralı telefonu arayarak destek alabiliyor.

"Can Butonu'yla güvendeyim"

70 yaşındaki Meryem Tekin de Can Butonu kullanıyor. Daha önce birlikte yaşadığı torununun evlenip kendi evine çıkması üzerine tek başına yaşamak zorunda kalan Tekin, Can Butonu kullanmaya başlıyor. Yakın zamanda diz protezi ameliyatı olan Tekin, iyileşme sürecinde belediyenin sunduğu evde Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmeti'nden faydalanıyor. Her gün kendisini evinde ziyaret eden sağlık ekibinin, pansuman ve sağlık kontrollerini yaptığı ifade eden Tekin, "Gaziemir Belediyesi'nin verdiği sağlık hizmetlerinden çok memnunum. Can Butonu ve sağlık alanındaki diğer hizmetleri sayesinde kendimi güvende hissediyorum. Kızım da 'Anne belediyenin bu hizmetleri sayesinde güvende olduğunu biliyorum, gözüm arkada kalmıyor' diyor. Çok araştırdım ama diğer belediyelerde böyle hizmet görmedim. Gaziemir Belediyesi'nin sağlık çalışanları benim çocuklarım, ailem gibi. Ameliyatımın ardından bir ay boyunca her gün beni ziyaret ettiler, hizmet verdiler. Belediye Başkanımız Halil Arda ve tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyenlere belediyeye başvurmalarını öneriyorum" diye konuştu.