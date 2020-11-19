Can dostlar için kış seferberliği

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hem Konak’ta yaşayan hem de depremde Konak’a emanet edilen can dostlar için seferber oldu. Soğuk kış günlerinde ve pandemi önlemleri döneminde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için hazırlıklar tamamlandı

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, pandemi önlemleri kapsamında gün içerisinde gerçekleşebilecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında ve soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının mağdur olmaması için düzenleme yaparak hazırlıklarını tamamladı. Mart ve haziran ayları arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokakları karış karış dolaşarak hayvanlara tonlarca mama ve yem desteği sağlayan Konak Belediyesi veteriner işleri müdürlüğü, yeni kısıtlamalarda da görev başında olacak. Öte yandan, deprem felaketinden bu yana Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde misafir edilen kedilerin de bakımı sürüyor. Bugüne dek sahipleri ya da gönüllü bakıcıları tarafından teşhis edilen kediler yuvalarına yeniden kavuşurken altı depremzede kedi de sahiplenilmek için gün sayıyor.

Unutulmadılar

Konak Belediyesi’nin Hayvan Sağlığı Merkezi bir süredir, deprem felaketi sonrası yıkılan evlerden kurtulan kedilere de ev sahipliği yapıyor. Depremin ardından vakit kaybetmeden Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçen Konak Belediyesi veteriner hekimleri, ilk etapta araç ve personel desteği ile Bayraklı’daki can dostları yalnız bırakmamıştı. Enkaz alanlarından kurtarılan evcil hayvanlar için de Hayvan Sağlığı Merkezinin kapıları sonuna kadar açıldı. Aradan geçen zamanda gönüllü bakıcıları tarafından tespit edilen kediler yeniden alışık oldukları ortamlarına dönerken, altı kedi halen merkezde misafir ediliyor. Depremzede kedileri sahiplenmek isteyen vatandaşlar (0232) 459 24 10 numaralı telefonu arayarak veya veteriner@konak.bel.tr e-posta adresine ve “konakveterinerislerimudurlugu” instagram hesabına mesaj göndererek bilgi alabiliyor.

Yeni muayene odası hizmette

Sokakta yaşayan sevimli dostların daha sağlıklı ve uzun yaşamaları için Hayvan Sağlığı Merkezinin de hizmet kapasitesini artırıldı. Geçtiğimiz aylarda mobil ultrason cihazı, 21 parametreli kan sayım cihazı ve birkaç dakika içerisinde sonuç veren, altı farklı hastalığın teşhisinde kullanılan hızlı tanı kiti gibi yeni nesil cihazlar ile donatılan merkezde, yeni bir muayene odası oluşturuldu. Her gün yüzlerce sokak hayvanının muayene, tedavi ve bakımlarının yapıldığı merkezdeki kafes sayısı da iki katına çıkartılarak kapasite artırıldı. En çok şikâyet konusu olan sokaklardaki başıboş, saldırgan köpeklerin Hayvan Sağlığı Merkezine güvenle getirilebilmeleri için hayvanseverlerin özellikle talepte bulunduğu iki adet uzun menzilli sakinleştirici ilaç atıcı silah alındı. Hayvan dostu sivil toplum kuruluşlarının ve hayvansever vatandaşların da talepleri doğrultusunda merkeze kazandırılan ilaç atıcılar ile kendisine yaklaştırmayan saldırgan sokak hayvanları zarar verilmeden ve korku yaşatmadan sokaktan alınarak merkeze getirilebilecek.