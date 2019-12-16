Can dostlar kışı rahat geçirecek

Kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede, sahipsiz hayvanların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu dönem içinde 6 bin 878 kuduz aşısı, 5 bin 434 kısırlaştırma, 19 bin 170 tedavi ve 197 sahiplendirme yaparken, birime gelen 17 bin 366 ihbar da değerlendirilerek, yerinde sonuçlandırıldı.

Can dostlar kışı rahat geçirecek
16 Aralık 2019 Pazartesi 10:50

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılı içinde ise 785 kuduz aşısı, 735 kısırlaştırma ve 2 bin 476 tedavi yaptı. 28 sokak hayvanına da yeni yuva bulan müdürlük çalışanları, gelen 3 bin 361 ihbar kapsamında hastalanan, tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını tedavi etti. Ayrıca ilköğretim çağında bulunan bin 200 öğrenciye yönelik de hayvan sevgisi ile ilgili eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Duyarlılık vurgusu

Sokak hayvanlarının korunması ve gerekli işlemlerinin yapılması noktasında herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, can dostların Bayraklı'da emin ellerde olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Birçok noktaya mama ve su kapları yerleştiriyoruz. Kedi evleriyle, küçük dostlarımızı kış aylarında soğuktan koruyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla sokak hayvanlarımızın tüm gereksinimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize eğitim seminerleri düzenliyoruz. Hayvanları sevmenin önemini anlatıyoruz" dedi.

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