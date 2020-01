Can dostlara Işıkkent desteği

Işıkkent Eğitim Kampüsü Pati Dostları Kulübü Şopengazi Hayvan Barınağı'na destek ziyaretinde bulundu.

Işıkkent Eğitim Kampüsü Lise Pati Dostları Kulübü, Menderes'teki, sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi'ni ziyaret etti.Gün boyu sokak hayvanlarıyla birlikte olan öğrenciler, kulüp tişörtü, kek ve kurabiye satışlarından elde ettikleri geliri de barınağa bağışladı.

Her zaman desteğiz

Kulüp Sorumlusu Pınar Sıvaran, yardıma muhtaç sokak hayvanlarının hayata tutunması için var gücüyle çalışan, onların bakım ve tedavisini üstlenen Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi'ne ziyaret etmekten mutlu olduklarını söyledu, "Can dostlarla buluşmamızda öğrencilerimizle birlikte velilerimizde bizlerle oldu. Öğrencilerimiz, barınakta gün boyu sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi, yetkililerden barınakta sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Öğrencilerimiz, yıl boyu gerçekleşen etkinliklerde sattıkları kulüp tişörtü, kek ve kurabiyeden elde edilen geliri de barınağa bağışladılar. Tüm öğrencilerimize ve velilerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Işıkkent Eğitim Kampüsü olarak can dostların her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.