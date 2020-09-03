Can dostlara kucak açıldı

Hasta ve yaralı hayvanların tedavisinden kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasına kadar pek çok hizmeti modern koşullarda veren Bornova Belediyesi, Koronavirüs salgını boyunca da can dostlara sahip çıkmaya devam ediyor.

Hayvan sahiplendirme, kısırlaştırma, aşılama ve işaretleyip alındığı ortama bırakma gibi hizmetlerde öncü olan belediye, pandemi döneminin başladığı Mart ayından bu yana mama ve su yardımı yanında, sokak hayvanlarının tedavi, aşılama ve kısırlaştırma gibi işlemlerinde aksatmadan yerine getiriyor. Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla sokakta yaşayan can dostlarının koruyucusu oluyor. Onların tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini düzenli olarak yapan belediye, sokak hayvanları kliniği, beslenme odakları ve kedi evi gibi hizmetleriyle de onların yardımına koşuyor. Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde modern ameliyathanelerde yaralı olan can dostlarının tedavisi yapılarak alındıkları yere bırakılıyor.

Aralıksız hizmet

Yapılan çalışmalar salgın süresinde de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda pandemin de içinde bulunduğu 7 aylık dönemde merkezde 700 can dostuna kucak açılırken, tutanaklarla 74 hayvan sahiplendirildi. 2 bin 373 tane kısırlaştırma, kuduz aşısı uygulaması ve işaretlendirme yapılarak alındıkları ortama bırakıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 9 bin 266 can dostunun gerekli tedavileri yapılırken, vatandaşlardan merkeze gelen 3 bin 92 talebe de bakıldı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Can dostlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık ödevi olarak görüyoruz. Bu nedenle de dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde bir çok yer çalışmalarını kısıtlarken biz yaptığımız çalışmaları aralıksız devam ettirdik ve ettirmeye devam edeceğiz”dedi.



