Can dostlara özel hizmet

Konak Belediyesi, sokağa çıkma yasağı ile birlikte boş kalan meydan, park ve sokaklarda yaşayan hayvanlara sahip çıktı. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yasak süresince ilçeyi karış karış gezerek can dostlara mama, yem ve su bıraktı.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak hayvanlarının iki gün boyunca aç ve susuz kalmamaları için harekete geçti. Hafta sonu boyunca belirlenen noktalara kedi ve köpekler için mama ve su bırakan ekipler, kuşları da unutmadı. Özellikle güvercinlerin toplu halde bulundukları meydanlarda yemleme yapıldı. Normal günlerde insanların akın ettiği ancak salgın sonrasında tenhalaşan, sokağa çıkma yasağında ise bomboş kalan Konak Meydanı’ndaki güvercinler ve İzmir’in simgesi Saat Kulesi manzarası hayran bıraktı.

İki günde yarım ton mama

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı iki gün boyunca yaklaşık 500 kilogram mamayı sokakta yaşayan kedi ve köpeklere ulaştıran veteriner ekipleri, kuşlar için de 100 kilograma yakın yem serpti. Konak’ta bir tek hayvanın bile aç ve susuz kalmaması için çalışan ekipler, vatandaşların belirlediği besleme bölgelerine uğramayı da ihmal etmedi. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle besleme noktalarına gidemeyen vatandaşların beslediği kedi ve köpekler, hafta sonunda mamalarını belediye ekiplerinin elinden yedi.

Onlar bize emanet

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sokak hayvanlarının da şehrin sakinleri olduğunu vurgulayarak, “Sokaklardaki can dostlarımız bu şehrin bize emanetleri. Onlar da bu şehrin, Konak’ımızın sakinleri. Dünyada yaşanan salgından, karantinadan, sokağa çıkma yasağından habersiz bir şekilde masum hayatlarını yaşamaya devam ediyorlar. Bu süreçte de onları beslemek, huzurlu olduklarından emin olmak, hayatlarını kolaylaştırmak görevimiz” dedi.