Can dostlara yeni yuva

Tedavisini tamamladığı yavru kedi ve köpekleri yeni bir yuvaya kavuşturan Gaziemir Belediyesi’nin sahiplendirme etkinliğine her yaştan hayvan sever yoğun ilgi gösterdi. Başkan Arda, hayvan severlere ‘satın alma, sahiplen’ çağrısı yaptı.

Gaziemir Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında tedavisini ve bakımını yaptığı kedi ve köpekleri yeni bir yuvaya da kavuşturuyor. Belediyenin sağlığına kavuşturduğu yavru hayvanlar ile hayvan severlerin bir araya geldiği sahiplendirme etkinliğinde can dostlar yeni yuvalarına kavuştu. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın da katıldığı etkinlikte, belediyenin veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çalışmalar ve görevleri hakkında da yurttaşlara bilgi verildi.

Sıcak bir yuva…

Sokak hayvanlarının sahiplenilmesinin önemine değinen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hayvan severlere çağrı yaptı. Başkan Arda, “Yaşamı paylaştığımız can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek, yurttaşlarımızın onlara karşı duyarlılığını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz hizmetler kapsamında tüm sağlık ihtiyaçlarını karşıladığımız can dostlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için de çalışmalar yapıyoruz. Düzenlediğimiz sahiplendirme etkinliğinde, sağlıklarına kavuşturduğumuz ve bakımlarını yaptığımız yavru kedi ve köpeklerin yeni birer yuva sahibi olmasını sağladık. Can dostlarımıza evlerinin kapılarını açan yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her canlının olduğu gibi sokakta yaşayan can dostlarımızın da sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Hayvan beslemek isteyenlere önerim satın almak yerine, sokakta yaşayan hayvanları sahiplenmeleri” dedi.



