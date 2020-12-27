Can dostlar emin ellerde

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, 2020 yılında 4 bin 72 hayvanın bakımını gerçekleştirdi. Sevimli dostların tedavi süreçleriyle yakından ilgilenen birim, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde de çalışmalarına aralıksız devam etti.

Aliağa'da iki veteriner hekim, beş saha personeli ve bir büro personeli ile hizmet veren Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, sevimli dostları titizlikle tedavi ediyor. Vatandaşlar tarafından veterinerlik kliniğine bizzat getirilen hayvanların yanı sıra Hilal Masa’nın Alo 153 ve 0 530 277 22 22 numaralı Whatsapp hattına ulaşan minik dostlarla ilgili ihbarlar da hızla değerlendiriliyor. Çaresiz kalan minik dostlara, saha personeli tarafından müdahale ediliyor. Çeşitli kazalar sonucu yaralanan minik dostlar, ivedilikle kliniğe getirilerek veteriner hekimler tarafından tedavi edilip, bakımları yapılıyor. Sevimli dostların bakımlarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, 2020 yılında 3 bin 100 sokak hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Aynı dönemde 448 kedi, 412 köpek kısırlaştırılırken 77 kırık operasyonu, 12 fıtık ameliyatı ve 23 amputasyon işlemi yapıldı. Bir yıllık süreçte toplam 4 bin 72 sevimli dost, tedavi edildi.



