Can dostlar için işbirliği

Konak Belediyesi, sokak hayvanları için sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Klinik ve mama desteği sağlamak adına faaliyetlerini sürdüren Hayvanlar için Projeler Derneği (Hipder) ile el ele veren Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan can dostlara şifa oldu.

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte örnek projelere imza atan Konak Belediyesi, bu kez sokak hayvanları için çağrı yapan Hipder ile bir araya geldi. Derneğin gönüllü olarak bakımını üstlendiği 100’ü aşkın köpeğin bakım ve tedavisi için harekete geçen Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, deneyimli veteriner hekim ekibiyle can dostların sağlık ihtiyaçlarına destek oldu. Soğuk ve yağmurlu havaların etkisiyle hastalıklara daha da açık hale gelen, güçten düşmüş, kimisi de bedensel engele sahip olan köpeklerle ile ilgilenen veteriner hekimler, 90 köpeğin parazit tedavisini yaptı. Dernek gönüllülerinin sokakta bakımını üstlendikleri köpekleri tek tek muayene eden Konak Belediyesi veteriner hekimleri, 13 köpeğin de kısırlaştırma operasyonunu gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur:Sokak hayvanlarına ses olan Hipder’i de önemsiyor, çabalarını değerli buluyor, sevimli dostlar için omuz omuza çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Hipder Kurucu Başkanı Funda Bonomo da Konak Belediyesi’ne güvenlerinin tam olduğunu belirterek, “Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ve tüm çalışmalarıyla gurur duyuyoruz” dedi.