Çanakkale Zaferi Bornova’da kutlandı

Bornova Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yılını düzenlediği etkinliklerle kutladı. Hazırlanan resmi törenin ardından gerçekleşen özel organizasyonda vatandaşlara Çanakkale Savaşı’nda askerlere dağıtılan yemek menüsü ikram edildi

Bornova Işıkkent Polis Şehitliğinde gerçekleşen resmi törende Bornova Kaymakamı Fatih Genel, 57. Topçu Tugayı Hacılar Kırı Kışla Komutanı Topçu Albay Ramazan Karadaş, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ Anıta çelenk koyarak şükranlarını sundu. Askerlerin saygı atışı yaptığı törende günün anlam ve önemini anlatan şiir ve yazılarla birlikte şehitler için dualar okundu. Şehit mezarları tek tek gezilerek karanfil bırakıldı.

Ekmek ve hoşaf

Bornova Metro girşinde hazırlanan organizasyon da ise ‘Çanakkale’ye Mektuplar Sergisi’ ve ‘Canlı Heykel ile Canlandırma’ yapıldı. Vatandaşlara Çanakkale Savaşı esnasında askerin menüsü olan ekmek ve hoşaf dağıtıldı.