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Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin her bölgesine kesintisiz içme suyu ulaştırma hedefi doğrultusunda bir tesisi daha hizmete aldı. Çandarlı’da kurulan İçmesuyu Arıtma Tesisi, Çandarlı Göleti’nde biriktirilen suyu arıtarak bölgede yaşayan halkın su ihtiyacını karşılıyor

Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi hizmete girdi
12 Temmuz 2022 Salı 11:13

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir’in gözde turistik ilçelerinden Dikili’deki su sorununu yaptığı yatırımlarla çözüme ulaştırdı. Geçen yıl bölgenin içme suyu hatlarını yenileyen İZSU, bölgedeki vatandaşların yaşam kalitesini daha da yükseltmek için Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi’ni hizmete aldı.

19 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı


Arıtma tesisi, 45 lt/sn kapasite ile yaklaşık 25 bin kişiye hizmet vermeye başladı. Artan yaz nüfusunun da içme suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan tesis, toplam 19 milyon 500 bin liralık maliyetle tamamlandı.

Tesis günlük 4 bin metreküp su sağlıyor


Çandarlı Göleti’nde biriktirilen suyun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’e uygun şekilde arıtımını sağlayan tesis bölgeye günlük 4 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlıyor. Tesiste arıtımı yapılan sular mevcut şebeke hattı üzerinden halka ulaştırılıyor.

Etiketler; #çandarlı #içmesuyu #arıtma #izmir #izsu
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