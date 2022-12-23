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Cansu'yu 22 bıçak darbesi ile öldürmüştü! Nedenini mahkemede açıkladı

Cansu'yu 22 bıçak darbesi ile öldürmüştü! Nedenini mahkemede açıkladı
23 Aralık 2022 Cuma 09:41

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Cansu Aydoğdu'yu (32) bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Nedime Geyik'i (49) de aynı bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık Metin Aydoğdu (44) hakkında iddianame hazırlandı. Cansu'yu barışma teklifini kabul etmediği için 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtilen Metin Aydoğdu için 'eşi kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eşiyle boşanma davaları süren Metin Aydoğdu, 20 Mayıs'ta, evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyik'in Çınartepe Mahallesi 2619 Sokak'taki 2 katlı binanın üst katındaki evine gitti. Burada çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Metin Aydoğdu, Cansu Aydoğdu ile annesi Nedime Geyik'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Aydoğdu, kurtarılamadı. Ağır yaralanan Geyik ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Metin Aydoğdu ise tutuklandı.

BARIŞMA TEKLİFİ KABUL EDİLMEYİNCE EVE GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede çiftin evliliklerinde birçok kez tartışma yaşadıklarının altı çizilirken, Cansu'nun olaydan bir ay önce küçük çocuğu D.A. ile birlikte annesinin evine gittiği belirtildi. Olay gününe kadar sanığın barışmak için Cansu'ya ulaşmaya çalıştığı ifade edildi. Olayın yaşandığı gün Cansu'nun telefonda barışmak isteğini geri çevirince Metin Aydoğdu'nun D.A.'yı almak için kayınvalidesinin evine gittiği, Cansu Aydoğdu ile çıkan tartışmanın ardından belinden çıkardığı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyik'i 5 bıçak darbesiyle yaraladığı, ardından yatak odasına kaçmaya çalışan eşinin yanına gidip, bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 yerinden bıçakladığı belirtildi.

ÜZERİNDEKİ KIYAFETLERİ DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA TESLİM OLMUŞ

Metin Aydoğdu'nun olayda kendi elini de bıçakla yaraladığı, evden çıktıktan sonra çevredeki bir polis merkezine gidip yaralandığını belirterek yardım istediği de iddianamede yer aldı. Kapıdaki polis memurunun Metin Aydoğdu'nun elindeki bıçağı bırakmasını söylediği, ardından da amirlerine ve meslektaşlarına haber vermek için içeriye girdiği, bu sırada Aydoğdu'nun karakoldan ayrıldığının altı çizildi. Sanığın buradan ablasının evine gidip, üzerindeki kıyafetleri değiştirdikten sonra arkadaşının evine geçerek, polisi arayıp teslim olduğu kaydedildi.

'ÖFKEME HAKİM OLAMADIM'

İddianamede Metin Aydoğdu'nun ifadeleri de yer aldı. Metin Aydoğdu olay günü çocuğu D.A.'yı almak için adrese gittiğini, çıkan tartışmada kendisine hakaret edildiği için öfkesine yenik düşüp, iki eylemi gerçekleştirdiğini söylediğine vurgu yapıldı. Olayda ağır yaralanan Naime Geyik'in verdiği ifadede sanığın, 'İkinizi de öldüreceğim' şeklinde beyanda bulunduğunu söylediği iddianamede yer buldu. Toplanan deliller ve alınan ifadeleri ışığında savcı, Metin Aydoğdu'nun 'eşi kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #cinayet #haber
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