Çatalca'nın fidanları Ekonomili gençlerden

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri geçtiğimiz yaz küle dönen menderes Çatalca'ya gitti. Bölgenin yeniden yeşillenmesi için fidan dikti. Rektör Aşkar, 'Çevre için her etkinlikte varız' dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği fidan dikimi kampanyasına kayıtsız kalmadı. İzmir'de, orman yangınından en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Menderes Çatalca'da bir araya gelen İEÜ'lü öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar, fidanları toprakla buluşturdu. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, üniversite olarak çevre konusunda üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmeye hazır olduklarını vurgulayarak, "İzmir'deki orman yangınları hepimizin yüreğini yakmıştı. Bakanlığımız öncülüğünde başlatılan kampanya ise, yangından oluşan zararın telafi edilmesi ve İzmir'e yeni orman alanlarının kazandırılması adına çok iyi oldu" diye konuştu.

2 otobüsle gittiler

Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak saat 11.11'de hayata geçirilen kampanyaya destek veren İEÜ, fidan dikiminin yapılacağı Menderes'e akademisyenler, öğrenciler ve mezunların ulaşabilmesi için Kampüsİzmir'den iki otobüs kaldırdı.

İEÜ'nün resmi sosyal medya hesaplarından da ağaçlandırma seferberliğinin içeriğine ve fidan dikiminin nerede olacağına ilişkin bilgiler, sık sık paylaşıldı. Sabah saatlerinde kampüsten hareket ederek, dikimin yapılacağı alana gelen İzmir Ekonomililer, hep birlikte fidanları toprak ile kavuşturarak, çevre farkındalığının oluşmasına da önemli bir destek sağladı. Fidan dikimlerinin başlamasına ilişkin İzmir'de, yoğun katılımla gerçekleştirilen resmi törende, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar da yer aldı.

Yenilikler yapıyoruz

İEÜ olarak çevre konusunda oldukça duyarlı olduklarını söyleyen Prof. Dr. Aşkar, önümüzdeki süreçte de projelerin içinde yer almayı sürdüreceklerini belirtti. Prof. Dr. Aşkar, şunları söyledi. "Geçtiğimiz yaz aylarında meydana gelen orman yangınları, hepimizi çok üzmüştü. Mevcut alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda büyük bir farkındalık sağlandı. Bakanlığımız öncülüğünde de hızla harekete geçilerek, ağaçlandırma seferberliği başladı. Gençlerimize ve çocuklarımıza, nitelikli eğitim vermek kadar, sağlıklı bir çevre bırakmak da çok önemli. Üniversite olarak, İzmir'in tamamını kampüsümüz olarak görüyoruz. Dolayısıyla İzmir'i ilgilendiren her konuyu dikkate alıyoruz. Çevre ile ilgili olarak, her daim yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizdeki tüm akademik ve idari personelimizin doğum günlerini de fidan bağışı yaparak kutlamaya başladık. Çevreye destek olacak her projede biz de varız" dedi.