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Çavuş rütbesi alan tek kadın itfaiyeci

İzmir itfaiyesinde 2 yıl önce çavuş rütbesi alan Bahar Akdağ, itfaiyeciliğin kadınlar için de uygun bir meslek olduğunu ve daha çok kadın itfaiyeci görmeyi istediğini söyledi

Çavuş rütbesi alan tek kadın itfaiyeci
07 Mart 2022 Pazartesi 12:30

Küçük yaşlardan itibaren itfaiyeci olmak isteyen Akdağ, lise eğitimini tamamladıktan sonra, 2012'de açılan sınavları kazanarak, mesleğe başladı.

Üniversite eğitimine, 2017'de girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde, ikinci öğretim öğrencisi olarak devam eden Akdağ, 2 yıl önce çavuş rütbesine terfi etti.
Akdağ, 78 kadın personelin bulunduğu İzmir İtfaiyesinde, "çavuş" rütbesini alan ilk ve tek kadın oldu.

"Babam benimle gurur duyuyor"

Bahar Akdağ, hala ilk günkü heyecanı taşıdığını ifade etti.
Babasının ilk başlarda itfaiyeci olmasını istemediğini anlatan Akdağ, şöyle devam etti:
"Karargahta masa başı memur olmamı isterdi. Babam, 'Yangına mı gideceksin? Sen orada zaten bir işe yaramayacaksın' dedi. İşin içine girip mesleğimi aşkla yaptığım için babamın söylediklerini hiç dinlemedim. Mesleğimde kendimi nasıl ilerlettiğimi görünce, babam da benimle gurur duyuyor. İtfaiyeci olduğum için benden bile daha çok seviniyor. Arkadaşlarına benim kızım itfaiyede çavuş diye anlatıyor."

Kadınların da itfaiyeci olabileceğini aktaran Akdağ, şunları kaydetti:
"Yanımda, arkamda, önümde, rütbe olarak üstümde ve altımda daha çok kadın itfaiyeci görmek istiyorum. İtfaiyecilik mesleğinin yüzde 95'i erkek. 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınların itfaiyecilik mesleğini araştırmaların istiyorum. Kendine inandıktan sonra her şeyin olabileceğini söylüyorum. Ben bunu kendim yaşadım. İnandım ve inandıktan sonra bir çok şeyi başardım."
Mesleğini uzun yıllar yapmak istediğini anlatan Akdağ, "Beni mutlu eden şey yangınlara gitmek. Tecrübemi arttırmak istiyorum. Öyle yukarılarda gözüm yok." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir itfaiyesi #kadın itfaiyeci
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