Cebinizdeki tehlikeye dikkat!

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonları zaman zaman patlayan bataryalar nedeniyle yangına ve yaralanmalara neden oluyor. Tehlikenin önüne geçmek için özellikle orijinal aksesuar kullanılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, şarjdayken cep telefonları ile kesinlikle oynanmaması gerektiğini bildirdiler

Teknoloji çağının en fazla kullanılan araçlarından biri olan cep telefonları, iş, eğitim, bankacılık gibi pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor. Ancak zaman zaman cep telefonlarının bataryaları patlayıp, yangın çıkartıp, yaralanmalara neden oluyor.

Telefon teknik servis firması yöneticisi Vedat Ece (39), "Çok sayıda tüketici evinde ve aracında orijinal olmayan birçok marka model şarj cihazı kullanabiliyor. Başlıca sebeplerden biri yan sanayi adaptör ve kablo kullanılması. Şarjdayken oyun oynanması da büyük sıkıntı. Çok ısınmasına rağmen telefonun kullanılması da cihaza zarar veriyor. Birçok tüketici, yetkili servis dışındaki yerlerden yan sanayi batarya ediniyor. Bu da telefon patlamalarında en büyük sebeplerden biri. Uzun süre telefonun şarjda kalması ya da zamansız şarja takma, yani şarjı bitmeden en ufak boşlukta prize takma da sorunların başında geliyor" dedi.

Kullanıcılara tavsiyelerde bulunan Ece, "Özellikle kullanmış oldukları aksesuarların orijinal olmasına dikkat etsinler. Düzenli şarj etmelerini, zamansız şarj etmemelerini öneriyorum. Şarjdayken kesinlikle telefonlarıyla oynamamalarını öneriyorum" dedi.

'UZUN SÜRE ŞARJDA BIRAKMAYIN'

Telefon teknisyeni Tuncay Baz da "Telefonda batarya patlaması gibi bir tehlike söz konusu. Genellikle kullanıcı kaynaklı oluyor bu sorun. Başlıca sorun, uzun süre telefonun şarjda bırakılması. Bunun dışında yan sanayi ve orijinal olmayan ürünleri kullanmaktan da pil patlamaları olabiliyor. Ayrıca cep telefonlarımızın hızlı şarj desteği yoksa ve hızlı şarj kullanıyorsak bu da patlamalara yol açabiliyor. Öncelikle telefonlarımızı uzun süre şarj etmemeliyiz. Şarj seviyesi uyarı vermeden de telefonlarımızı şarja takmamalıyız. Bu nedenle uyarı verdiğinde telefonumuzu şarja takalım. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Telefonlar adeta bomba gibi. Bu işin şakası yok. Bu nedenle dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

"BEN DE YAŞARMIYIM DİYE KORKUYORUM"

Meriç Palaç (18) adlı telefon kullanıcısı ise, "Ben de patlamasından korkuyorum. Telefonu kulağıma tutmak yerine kulaklıkla konuşmayı tercih ediyorum. En azından patlama olursa kulağımda patlamasın diye. Elimde veya cebimde de patlasa sorun olur ama kulağımda patlaması daha tehlikeli. Daha ucuz olduğu için yan sanayi malzemeler tercih ediliyor. Yan sanayi ürünler nedeniyle bu tür sorunlar yaşanabilir" dedi.

Fatih Demirbaş (18) ise orijinal ürün tercih ettiğini belirterek, "Orijinal ürün tercih etmemin sebebi daha uzun ömürlü olması. Yan sanayi ürünün patlama riski daha yüksek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.